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台大碩士求職慘收10公司「無聲卡」 網：丟50間是基本

2019-05-13 15:59聯合新聞網 綜合報導

一名台大光電碩班準畢業生表示，自己已經面試10幾家公司，卻全都沒有下文，讓他感到...
一名台大光電碩班準畢業生表示，自己已經面試10幾家公司，卻全都沒有下文，讓他感到相當焦慮。示意圖／ingimage
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一年一度的畢業季將至，許多畢業生早已開始投履歷、找工作。不過，一名台大電資科系的準碩士畢業生表示，他目前已面試超過10家公司，但全部毫無音訊，讓他感到相當焦慮。對此，網友們建議這名畢業生要多試幾家公司，「海歸丟50-100間都基本的了」。

一名網友在《批踢踢實業坊》中po文表示，他是台大光電所碩士班的學生，預計今年6月畢業。然而，他近期向多家公司投遞履歷，也參與了至少10場面試，但全都慘收「無聲卡」，讓他感到既挫敗又焦慮，因而po文尋求網友意見，「如果到時畢業了還找不到工作怎麼辦，各位大大有什麼建議嗎？」

對此，有不少網友感到相當訝異，「那嘸摳零（怎麼可能），台大電碩找不到？什麼專長領域？」、「不可能吧！當初畢業，先丟10間上市公司全上...」、「你是要怎麼全部找不到啊，我當時畢業命中率大概8成耶」。

另一部分網友則猜測，原po可能是大學學歷不起眼，或者履歷不夠漂亮，「台灣還是比較看學歷，可能你大學學歷沒那麼好」、「面試機會都沒有太扯，履歷修一下吧」。也有人建議這名畢業生再多應徵幾間公司，「海歸丟50-100間都基本的了」、「米國名校畢業，投100家是基本，你10家會不會太廢」。

台大求職
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