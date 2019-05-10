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月薪15萬元高薪白領納責任制 最快5月底公告

2019-05-10 15:48聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

勞動部今召開法規會，月薪15萬元的高薪白領主管納責任制一案通過，最快5月底、6月初公告，影響約3萬8千人。

勞動部勞動條件及就業平等司謝倩蒨表示，原本年初預告是以20萬元月薪為門檻，預告期間，各界都有不同意見，像有單位提議應訂行業薪資中位數，但較不符合與大家認知的高薪，經過學者專家、勞資雙方會議討論，大家一致認為針對高薪的部分，要訂出一定的薪資水準，各界意見衡酌之下，下修為15萬元，且15萬元指的是經常性薪資，不包括年終獎金等。

此外，也考量到如何證明月薪是15萬元，除了薪資清冊佐證，勞退最高提繳級距也是15萬元，讓縣市政府有明確參考依據。

謝倩蒨指出，勞基法施行細則第50-1明確規範，所謂的監督管理人員是「受雇主僱用，負責事業經營及管理工作，並對一般勞工之受僱、解僱或勞動條件具有決定權力之主管級人員。」現在是回扣到勞基法相關規定，定義不變，只是多加了一定薪資門檻，排除讓所有監督管理人員都適用84-1責任制。

謝倩蒨強調，適用責任制不等於工時無上限，只是讓工時更有彈性，同樣需具備出勤紀錄、受到工時規範，並須經過勞資雙方約定，再報地方主管機關核備。

月薪15萬元的高薪白領主管將納入責任制，勞動部最快5月底公告。本報資料照片
月薪15萬元的高薪白領主管將納入責任制，勞動部最快5月底公告。本報資料照片
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