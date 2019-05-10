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《我要準時下班》打中上班族心聲：我們都需要勇氣，決定想要的生活

2019-05-10 14:29女人迷：最走心的女力媒體

你看過日劇《我要準時下班》了嗎？女主角東山結衣，就像這個世代人心中逐漸發芽的自我，那句「我要準時下班」，不是不負責、不上進，而是從今天開始，為自己而活的宣言。

「對遲到那麼嚴格，為什麼對下班時間這麼隨便啊。」

一句「我要準時下班」，總是很難對主管說出口嗎？春季日劇《我要準時下班》才剛播出不久，便以金句如「準時下班不好嗎？我們不為公司存在，而是公司為我們存在。」、「別成為只為公司賣命的人，要享受人生，多認識人」打中上班族的心情。

主角東山結衣在一家網路公司上班，她工作有效率、不拖泥帶水，每日目標就是在晚上六點準時下班，到附近的飯館享受啤酒半價的 Happy Hour。對其他同事來說，結衣的行為就像「異類」，不像其他人一樣，即便事情做完了，還要在公司加班到七點，只為創造努力上進的假象。

《我要準時下班》這齣劇，不僅點出職場弔詭的「加班文化」，從中探討工作的意義，另外也透過配角故事，敘述女性在職場上被輕忽的育兒經驗。

這個時代，需要追尋適合自己的工作方式

「我過去都是這樣被教育的，我這是為你好。」

圖／日劇《我要準時下班》劇照
圖／日劇《我要準時下班》劇照
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劇中被視作工作狂的同事三谷對著新人如此教育，要求「比規定時間提早 30 分鐘上班是常識」。這些話，或許你我都曾經聽過。三谷被稱作全勤模範生，上班不遲到下班必不準時，颳風下雨生病也不請假，在工作上展現積極進取的精神。三谷彷彿傳統社會裡的好員工代表：將人生全心奉獻給公司。

這部戲，反映了時代的價值觀矛盾，工作的意義開始轉變，每個人也有不同的看待角度，有些人認為，將時間奉獻給志業，人生才是充實、有意義；也有些人認為，工作不必然等於生活，人生除了工作以外，還有陪伴家人愛人、探索世界。

世代間的矛盾造成衝突，像是「你們這代就是過得太好了，哪像我們那個時候沒有⋯⋯ 」「忍啊，再忍一下就成功了」這類的話語不斷出現。但是有群人，不想要再把自己縮得很小很小，為社會而活，為工作而活。東山結衣，就像這個世代人的心中，逐漸發芽的自我，她在前公司過勞昏厥後，決心開始為自己而活，那句「我要準時下班」，不是不負責、不上進，而是從今天開始，為自己而活的宣言。

過去奉行的價值觀到了現代，它可以重新被定義，正如劇中所說：「現在這個時代，需要每個人去發現自己適合的工作方式。」或許，我們還不知道人生有沒有其他選擇，工作有沒有其他定義，這些我們仍在尋找。但唯一已知的是，人生永遠不會只有一種模版，生活也是。

懷孕後，女性被強迫準時下班

在主線之外，《我要準時下班》也點出職場上的性別問題。

賤岳八重，東山結衣的主管，曾在結衣新人時期給予許多關照。她因為害怕被公司淘汰，在修完產假後旋即返回工作崗位，並且以更加積極的態度爭取工作機會。當同事問起她剛出生的孩子由誰照顧，八重說，先生請了育嬰假照顧。

圖／日劇《我要準時下班》劇照
圖／日劇《我要準時下班》劇照
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不是媽媽照顧，而是由爸爸請育嬰假，「丈夫沒有工作能力吧？不然怎麼會去帶孩子？」「難道她先生失業了嗎？」同事間的耳語凸顯職場仍存有「女性就該照護孩子」的刻板印象，也讓想照顧孩子的爸爸處境更加艱難。

「我跟公司說我懷孕了的時候，他們問我要不要換到準時下班的部門去。」

是體貼嗎？公司在得知八重懷孕後所說的話，正是「無意識偏見」的最佳例子。假設女性就應該負起家庭照顧責任，名為關心，卻減少了女性的工作機會。而當女性想要證明自己能力不因生孩子而影響時，又會出現批評的聲音，關於太有野心，關於不顧家庭——還記得三谷抱怨八重過於積極的工作態度時，一邊拿出日本男性請育嬰假的數據，說能被准假的僅有 5%，既然八重老公都如此幸運中獎，八重還想在工作上立功，實在要求太多了。

《我要準時下班》雖然剛開播不久，但我們都可以透過這齣劇，重新看看自己的職場處境，那些需要改變的、能夠突破的。傳統，不代表完美無缺，不代表要一五一十地遵循，我們都需要東山結衣的一點勇氣，去決定自己想要的生活樣貌，去改變不平等的社會。

無論要不要準時下班，都應該由自己決定。

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本文由女人迷授權，原文連結請點
《我要準時下班》：我們都需要勇氣，決定想要的生活

職場育嬰假懷孕上班族加班

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