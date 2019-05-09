親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

南韓參謀長：北韓今日再度發射不明物體

OL深夜無法收工 爆氣傳訊「拎北還在加班」嚇到老闆

2019-05-09 16:25聯合新聞網 綜合報導

女網友加班到深夜還無法回家，因而爆氣寫了簡訊給老闆。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」
女網友加班到深夜還無法回家，因而爆氣寫了簡訊給老闆。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」
分享

錢要賺，性命也要顧。為了完成老闆交代的工作，一位女性上班族加班到深夜還無法回家，凌晨1點多她忍不住爆氣傳了「你睡得很爽，拎北到現在還在加班」的簡訊給老闆，眾多網友不禁佩服她的勇氣，但也紛紛勸她要顧好身體。

一名女網友8日在臉書不公開社團「爆廢公社」發文，「有人知道現在幾點嗎？我8點又要上班了」，貼文時間顯示為凌晨1點48分，她並附上一張傳給老闆的簡訊擷圖，內容先是寫道：「親愛的老闆，睡了吧？夜深了，有句話想告訴你。」接下一句就爆氣：「你睡的（得）很爽，拎北（恁爸）到現在還在加班」。她在貼文中也豁達表示「已經做好不用來的心理準備了」。

「丟一句說今天要弄好，我就到現在了」，發文者趁工作空檔回覆其他網友的疑問，有人詢問她「還好嗎？」，她回應「身體跟腦袋似乎分離」，也有網友以敬佩的口吻讚她「有種！我一直想幹的事」。

還有不少人跟著訴苦，「我加過連續27hr，到隔天中午，公司還沒照勞基法算加班費」、「我曾經半夜2點下班隔天7:30到公司」、「我曾經加班到3:30然後8:30又要上班，還要加上往返跟盥洗時間，大概只睡3hrs，那段時間真的很累，魂都要飛了」、「我常常5天，只有回家洗澡就出門，呵呵。」

女網友發文後仍繼續奮戰，後來貼出打卡單，證明自己工作已超過24小時，隨後也補充說明老闆進公司後的反應。「熬夜做通霄，我很感動，也很心痛不捨得，我會記得妳的辛勞！」老闆並肯定女網友做事認真，會發一份額外的獎金，但同時也希望她個性要圓滑點、要有禮貌點，不要太直，最後還問她要不要吃早餐、喝飲料？對於老闆沒發火，女網友自己認為「也許...我還有利用空間吧」。

有網友嘲諷的說「妳再多熬夜一點，老闆明年又可以換一台新車了」，但有更多網友勸她應以健康為重，「月薪超過十萬嗎？如果沒有真的不用這麼傷害身體」、「不要跟健康過意不去，更不要跟薪水過意不去」、「會過勞死，這工作可以換了！健康是無法用金錢買到的！」。

發文網友貼出打卡單，表示自己兩次打卡之間完全沒下班。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」
發文網友貼出打卡單，表示自己兩次打卡之間完全沒下班。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」
分享

超時加班
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

拿到職場升遷金鑰 專家提出七大方針

2019-05-09 14:05

長照人力夯 每年約六千人次報考照服員證照

2019-05-09 13:33

31歲女被公司資遣 一直陷入低潮問該怎麼辦？

2019-05-08 14:58

上班族薪情仍差 45%想兼差、34%想當網紅

2019-05-08 14:31

婦女新知：勞工1年7天家庭照顧假 應比照公務員有薪

2019-05-06 16:44

新鮮人求職薪資別再「依規定」專家建議這樣評估

2019-05-06 14:12

獵才達人薪海羅盤！提升軟實力 勇敢開價

2019-05-06 14:10

公職3年「再待會瘋掉」 他揭台灣盛行內鬥文化

2019-05-06 12:39

國營事業退休潮 搶進好時機

2019-05-04 14:24

油電糖水鐵飯碗大招募 錄取率仍僅個位數

2019-05-04 14:24

影／郵局招考 千人背郵袋折返搶飯碗

2019-05-04 11:20

勞動部下修門檻 月薪15萬主管 擬納責任制

2019-05-04 00:29

勞動基金首季獲利 平均每名勞工退休金增萬元

2019-05-04 00:29

15萬月薪主管擬納責任制 勞團痛批此例一開後患無窮

2019-05-03 21:00

勞動部擬下修月薪15萬主管納責任制 約3萬8千人受影響

2019-05-03 15:52

金飯碗好誘人！兆豐銀擴大徵才240名員工 百萬年薪不是夢

2019-05-02 16:23

英研究：女性每周工作超過55小時 罹憂鬱症機率大增

2019-05-02 15:04

于長君談創業：維持公司營運 務必掌握現金流量

2019-05-02 14:39

「公關教主」于長君 27歲創業賺進第一桶金

2019-05-02 14:39

超過3.5萬個職缺！本月將有38場校園徵才活動登場

2019-05-02 13:45

進撃的AI！ 工作單調的白領當心了

2019-05-01 22:50

衛福部替社工加薪 最快明年採年資制且每年加薪

2019-05-01 16:06

釋出2100個工作職缺 5月8日健行科大校園博覽會徵才

2019-05-01 10:59

桃園「有頭鹿」青年實習計畫 提供百個實習機會

2019-05-01 08:10

全國模範勞工／找到興趣 主廚：再累心都會支撐你

2019-04-30 23:48

同事春酒代抽獎卻「暗坎」獎金 他嘆：全公司都瞞著我

2019-04-30 17:35

斜槓等於通才嗎 上班族小心掉落「剝削」陷阱

2019-04-30 16:33

近萬勞工明上街唱歌給勞長聽 許銘春這樣回

2019-04-30 16:26

NGO工作者血汗勞動調查 六成休假要加班

2019-04-30 12:51

尷尬！欲提離職卻被老闆溫馨慶生 他崩潰：到底怎麼辦？

2019-04-29 21:27

窮忙並非不爭氣 學者提創造高薪工作3要件

2019-04-29 16:08

求職？求人？ 現在年輕應徵者常放雇主鴿子

2019-04-29 15:10

就保好處多！領失業給付 健保費全額補助

2019-04-29 14:40

不保罰10倍！不管員工幾人 雇主都要保就業險

2019-04-29 14:38

當兵時練英語、惡補行銷知識 職場菜鳥躍升外商菁英

2019-04-29 10:14

千職缺釋出最高60k 開薪回「嘉」就業

2019-04-27 23:05

台中職場博覽會 傳產開出百萬年薪徵幹部

2019-04-27 14:23

南區銀髮中心3周年慶 長輩青春修煉之旅展現力量

2019-04-27 10:08

搶攻畢業季 公股銀行釋上千職缺

2019-04-26 14:39
看更多

熱門文章

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 09:04

才開幕4個月！肉多多「超越水產」火鍋超市　全台6間一次收光光

2019-05-09 11:40

華泰名品城開幕亮點！排隊吃合點壽司、八景島水族館外觀曝光

2019-05-08 18:30

假日列次也掛蛋 新自強號站票續賣

2019-05-09 00:15

限量1千張 這張卡可暢遊中台灣13景點

2019-05-08 17:13

Uber司機的五大地雷 小心變成失格乘客

2019-05-08 22:03

立夏已過春夏養陽 醫師建議多吃紅色食物

2019-05-09 07:09

逃票每年損失九千萬 台鐵局長：民眾要守法

2019-05-09 10:25

就算被騙也寧願相信！「與笨蛋共事易心臟病發」

2019-05-09 12:34

全台今有陣雨 白天氣溫小回升

2019-05-09 04:49

星巴克「布丁百匯星冰樂」超復古 喝一口回昭和時代

2019-05-08 21:32

免費送200顆蛋撻！冰鎮奶茶始祖「太興茶餐廳」10日登台　特搜叉燒必點

2019-05-08 16:56

【生活趣聞】伍華英／兒媳太勤快，婆婆有危機？！

2019-05-09 06:00

僅限18人！嘉明湖舉辦嘉明湖手作步道工作假期 即日起開放報名

2019-05-08 19:46

男子有主動脈瘤 中台灣第一例多重分支主動脈支架手術

2019-05-08 22:19

臍帶打2個死結父母仍不放棄 醫師：讓我相信有奇蹟

2019-05-08 17:51

喝酒臉紅還貪杯 小心罹癌風險大增40倍

2019-05-08 23:49

每日星座運勢／雙魚熱情高漲有活力 旺旺的愛情運

2019-05-09 00:00

把背扣帶穿到變「花邊」 邵雨薇自曝內衣糗事

2019-05-08 17:20

港婦來台旅遊第1天過機捷票閘跌傷 獲賠83萬元

2019-05-09 15:18

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／你可以大聲呼救

2019-05-09 06:00

今有雨勢氣溫偏涼 周末各地好天氣

2019-05-09 09:06

【心情點滴】楊雅蓉／蝴蝶桌

2019-05-09 06:00

3注頭獎基隆一人獨得 幸運兒包的大紅包他全捐了

2019-05-09 11:47

「笑臉雞蛋糕寶寶」擠蒸籠藏身士林小店 萌翻IG打卡熱

2019-05-08 19:09

敷面膜「挑對時間」更有效！5大技巧讓越敷越年輕 曬後敷臉會爛掉

2019-05-08 20:11

台企銀徵才 起新最高48.7K

2019-05-08 17:24

缺貨造成國際豬價狂飆 我國跟漲

2019-05-09 12:28

晚間11時48分 宜蘭外海規模4.9地震

2019-05-09 00:01

美容小家電 4成恐愈用愈臉黑

2019-05-09 00:08

護理師人力荒！護專畢業生每人有5個以上工作機會

2019-05-08 18:14

母親節天氣好轉 彭啟明：開始有點夏季悶熱的型態

2019-05-09 07:32

日本首間「農遊度假村」！在森林裡面種菜當農夫　

2019-05-09 00:49

5月颱侵台機率低 吳德榮：主因是西風帶尚未北撤

2019-05-09 07:14

「77太和殿麻辣乳加」太猛！小7超級聯名7大名店賞超獵奇　網問：會有肉粽口味嗎

2019-05-08 17:20

百坪美式居家Outlet登台！Crate and Barrel進駐華泰名品城三期

2019-05-08 19:13

叫莉莉都這麼美嗎！莉莉蘿絲戴普秀香奈兒復古霸氣

2019-05-08 16:51

法國甜點金童Cédric Grolet來台 經典擬真甜點開賣

2019-05-09 00:36

調查報導／醫界再爆黑幕 一次性手術器械遭重複使用

2019-05-09 13:28

韓粉＝不理性代名詞？ 醫師：理性與不理性應達平衡

2019-05-08 18:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top