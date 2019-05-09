OL深夜無法收工 爆氣傳訊「拎北還在加班」嚇到老闆

2019-05-09 16:25 聯合新聞網 綜合報導



女網友加班到深夜還無法回家，因而爆氣寫了簡訊給老闆。 圖擷自 臉書社團「爆廢公社」 分享 facebook

錢要賺，性命也要顧。為了完成老闆交代的工作，一位女性上班族加班到深夜還無法回家，凌晨1點多她忍不住爆氣傳了「你睡得很爽，拎北到現在還在加班」的簡訊給老闆，眾多網友不禁佩服她的勇氣，但也紛紛勸她要顧好身體。

一名女網友8日在臉書不公開社團「爆廢公社」發文，「有人知道現在幾點嗎？我8點又要上班了」，貼文時間顯示為凌晨1點48分，她並附上一張傳給老闆的簡訊擷圖，內容先是寫道：「親愛的老闆，睡了吧？夜深了，有句話想告訴你。」接下一句就爆氣：「你睡的（得）很爽，拎北（恁爸）到現在還在加班」。她在貼文中也豁達表示「已經做好不用來的心理準備了」。

「丟一句說今天要弄好，我就到現在了」，發文者趁工作空檔回覆其他網友的疑問，有人詢問她「還好嗎？」，她回應「身體跟腦袋似乎分離」，也有網友以敬佩的口吻讚她「有種！我一直想幹的事」。

還有不少人跟著訴苦，「我加過連續27hr，到隔天中午，公司還沒照勞基法算加班費」、「我曾經半夜2點下班隔天7:30到公司」、「我曾經加班到3:30然後8:30又要上班，還要加上往返跟盥洗時間，大概只睡3hrs，那段時間真的很累，魂都要飛了」、「我常常5天，只有回家洗澡就出門，呵呵。」

女網友發文後仍繼續奮戰，後來貼出打卡單，證明自己工作已超過24小時，隨後也補充說明老闆進公司後的反應。「熬夜做通霄，我很感動，也很心痛不捨得，我會記得妳的辛勞！」老闆並肯定女網友做事認真，會發一份額外的獎金，但同時也希望她個性要圓滑點、要有禮貌點，不要太直，最後還問她要不要吃早餐、喝飲料？對於老闆沒發火，女網友自己認為「也許...我還有利用空間吧」。

有網友嘲諷的說「妳再多熬夜一點，老闆明年又可以換一台新車了」，但有更多網友勸她應以健康為重，「月薪超過十萬嗎？如果沒有真的不用這麼傷害身體」、「不要跟健康過意不去，更不要跟薪水過意不去」、「會過勞死，這工作可以換了！健康是無法用金錢買到的！」。