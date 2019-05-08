31歲女被公司資遣 一直陷入低潮問該怎麼辦？

2019-05-08 14:58 聯合新聞網 文／王浩威(精神科醫師)



我想知道如何從被資遣的低潮走出去？如何做自己可以做的事？ 我31歲，已經沒上班半年了，在面試上不知道如何把握機會。 我有去上課補習，也要求自己心情放輕鬆，可是一直找不到工作，又要付很多款項，真不知道如何從頭工作。 Penny

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別急！維持住妳的能量指數，避免自我封閉

王浩威醫師：親愛的Penny，現在妳最需要的就是將自己的經濟狀況安定下來。妳提到「要付很多款項」，其中有沒有不必要的支出？有人支持妳嗎？再加上存款，妳可以撐多久呢？妳一定要將這部份釐清楚，對自己的困境較具體地掌握，才不會有無止盡的擔憂。

其次，妳要將情緒維持在一定水平之上，將自己的能量指數撐在最基本程度，特別是面試時。

一定要記住，沒有一個單位會雇用一見面就感覺能量太低的人做新進員工。

所以去面談時，先回想剛離開學校才要進入職場的自己，當時是如何興奮的心情。記住這樣的心情，以及這樣心情帶來的身體感覺，下一次去應徵時，用這樣的心情和感覺去迎接，才能感動面試官。

妳現在能去補習、努力將時間填滿，是相當不容易的。不妨想想自己還有啥時段依然空閒，想辦法填滿它。我會建議妳多利用圖書館，盡可能離開自己的小房間。因為一個人在空間上的封閉，會讓自己更低潮、更負面思考。

此外，除了身體離開自己的封閉，最好跟人有更多接觸，而且愈具體愈好。最好是面對面，其次才是聲音和視訊；萬不得已，網路社交工具的接觸也有幫助。

當然，身體維持固定運動是必要的，可避免情緒低落。若能安排激烈或有氧運動最好，但簡單的步行或騎腳踏車也很有幫助。

總之，至少有3點要做到：

離開自己的封閉狀態、盡可能跟人維持接觸，以及足夠的運動。

不要著急，讓自己維持在愉快的狀態，至少是沒有低潮的。求職是不確定的過程，可能再半年，但也可能明天機會就出現了。無論如何，讓自己保持在好的狀態，也要永遠相信自己是能夠勝任的。

文章授權轉載自《失落戀花園》