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公職3年「再待會瘋掉」 他揭台灣盛行內鬥文化

2019-05-06 12:39聯合新聞網 綜合報導

工作不好找、薪水又總不漲的現代，當公務員是很多人考慮的選項之一，一名網友揭露妹妹「考到鐵飯碗3年就離職」的原因，強調雖然公職的工作環境比其他台灣企業好很多，但還是免不了要面對內鬥這一關，鼓勵年輕學子們「好好努力練好外語、然後出國找工作吧」。

許多人嚮往公務人員穩定的生活，對其工作環境卻不甚了解。示意圖，圖片來源／ingi...
許多人嚮往公務人員穩定的生活，對其工作環境卻不甚了解。示意圖，圖片來源／ingimage。
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網友在PTT發文，形容台灣企業喜歡「有競爭力」的員工，但競爭力是對內而不是對外，「好人」在台商公司內只有被欺負的份，這是他出社會工作十多年來的心得。

面對這樣的工作環境，他覺得「公職絕對樂勝外面私企」，但自己的妹妹卻在好不容易考進勞保局後，三年就離開了，「裡面小團體很多，公開吵架、私下互鬥得很厲害：寫黑函給長官、發檢舉信，不選邊站還會被孤立…」，除此之外每天面對的都是同一群人「同群人玩同樣的鬥爭遊戲」。

他說妹妹雖然覺得每天朝九晚五的生活很安定，薪水也還可以，但是「再待下去會瘋掉」，最終選擇辭去公職去當一人店長。

面對公職與私人企業內擺脫不掉的內鬥文化，他感到相當無奈。「台灣太多太多慣老闆了，同樣的工作內容、同樣的職位跟職務，台商底下領的待遇絕對比外商、陸資更低」，就算在公司內拼命求表現還得「經過一連串的內鬥才能出線」。他建議最好還是出國找工作，雖然在國外生活沒有比較輕鬆甚至要比別人更努力，但「總比留在台灣這種爛工作環境好」。

對於文章中提及的內鬥許多網友深有體會「內鬥那邊寫的真實」、「台灣盛行內鬥主義。內鬥內行、外鬥外行」，但不少人回應「鬥爭這個日本跟美國都有」、「中企應該更鬥吧」，對於原PO主張的公職勝台商也表示不認同，認為公務人員「薪水一半不到，優點只有能兼顧家庭」。唯一對於「外語太重要」、「比很多技能還重要」則是大多數人的共識。

競爭力公務員薪水台商
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