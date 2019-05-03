15萬月薪主管擬納責任制 勞團痛批此例一開後患無窮

2019-05-03 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部在今年初預告將月薪20萬元以上的監督管理人員指定適用《勞基法》84-1責任制，預告後各界廣出意見，勞動部擬將月薪標準下修至15萬，影響人數也從原本的1萬3554人，擴增至約3萬8千人。勞團則對此強烈反彈，直呼「此例一開，後患無窮。」

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨解釋，原本訂20萬是採歐洲商會意見，年初預告後，包括美國商會、中小企業等各界都有提建議，最後考量勞退最高級距是15萬，實務執行面上便於核對，於是採納美國商會提案，將薪資下修至15萬元。

謝倩蒨強調，月薪15萬以上的監督管理人員，指的是「經常性薪資」達15萬元，其中不包含獎金、分紅、年終獎金等加給，且還須同時是主管，一般認為高薪主管相對有議價空間，較能向資方爭取勞動條件、約定工時。勞動部法規會近期才會討論此議案，目前未有結論。

對此，台灣勞工陣線協會祕書長孫友聯痛批，國發會當初為了迎合歐洲商會、美國商會，向勞動部提案，任由資方予取予求，勞基法84條之1過去針對適用責任制的職業、行業作正面表列，但這次首度打破職種，以薪資作為納入責任制的門檻，已明顯違反法條的精神與規範，且恐會像植入木馬病毒，逐漸擴散傳染，「此例一開，後患無窮。」若中小企業界跳出來反映薪資8萬、5萬的主管也一併納責任制，難道要全面淪陷？