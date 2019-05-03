勞動部擬下修月薪15萬主管納責任制 約3萬8千人受影響

2019-05-03 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部在今年1月預告月薪20萬元以上的監督管理人員指定適用《勞基法》第84之1條責任制，是首度不以行業別劃分，而是以薪資作為門檻，預告後各界廣出意見，勞動部再將月薪範圍下修至15萬，等於只要是月薪15萬元以上的主管，那可能納入責任制，影響人數也從原本的1萬3千多人，擴增至3萬8千人。

勞動部今早召開法規會，續審最低工資法，原本預計討論高薪主管納責任制的草案，但最後因時間不夠，最快延至下周再議。

由於先前預告的薪資為20萬元以上，今天擬定討論薪資卻下修至15萬元，勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨解釋，原本訂20萬是採納歐洲商會意見，年初預告後，包括美國商會、中小企業等各界都有提建議，最後考量勞退最高級距是15萬元，實務執行面上便於核對，於是採納美國商會的提案，將薪資下修至15萬元

謝倩蒨強調，月薪15萬以上的監督管理人員，薪資標準採的是「經常性薪資」，不是年薪制，不包含獎金、分紅、年終獎金等加給，一般認為高薪主管相對有議價空間，較能向資方爭取勞動條件、約定工時。