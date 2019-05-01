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社工薪資將有變革 隨年資逐年調薪上限10年

2019-05-01 17:36中央社 台北1日電

衛福部今天公布社工薪資制度化方案，民間單位社工薪資將隨年資增加，最高加到10年，另為避免薪資回捐，政府將補助雇主應提撥的勞健保費，最快明年上路。

衛生福利部社會救助及社工司長李美珍下午受訪表示，為兼顧社工專業發展與勞動權益，新制朝社工薪資結構化發展，並已初步獲得行政院原則性支持與共識。這也是國內推動社會福利政策有史以來第一次進行整體社工薪資制度化。

過去民間單位的社工常面臨薪資調整有限，加上是處理「人」的議題，部分危險性高，但風險加給也是計畫性而不永續，甚至屢有薪資回捐爭議。

李美珍表示，政府推動社會福利業務經常結合民間團體力量，過去承辦衛福部業務的民間單位，社工薪資補助都是單一價新台幣3萬4000元，此次新制度將從5面向調整薪資。

新制規劃社工薪資將考量年資、學歷、執照、偏遠離島加給訂定階梯式調整，隨年資每年加薪，最高加到10年，目前暫訂為每一年資調漲約千元。另也增加風險工作補助，且為避免社工薪資回捐，也會補助雇主應負擔的勞健保費及提撥勞退準備金費用，並補助加班費用、調降專業服務費自籌款比例。

李美珍表示，過去調查發現，社工會有薪資回捐問題多是因為雇主將本來要自行負擔的勞健保費用轉嫁給社工，因民間單位也是非營利組織，募款壓力也大。未來補助也是希望減輕民間單位負擔，但強烈要求民間組織不得再扣社工薪資。

新制將先由衛福部補助民間單位的社工進行薪資調整，影響人數約1922人。後續也會協調各直轄市、縣市政府對於該縣市政府委託及補助的社工配合前開調整重點增加補助項目及經費，將影響4676人，合計民間單位社工受益人數為6598人。

此外，李美珍說，對於公部門社工人員薪資也著手調整編制社工專業加給、增列「社工人員執行高度風險工作費支給表」、調整約聘社工薪點折合率、拉高保護業務社工與一般社工的薪資差距，受惠人數約4512人，另連帶影響教育部、法務部、國軍退除役官兵輔導委員會等共計170人。

李美珍也說，因補助金額、細項和級距都還有待討論，預算也還須經立法院審議，新制最快要明年才會上路，但保證不會跳票。

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