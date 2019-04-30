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斜槓等於通才嗎 上班族小心掉落「剝削」陷阱

2019-04-30 16:33聯合新聞網 綜合報導

《編輯小姐Yuli的繪圖日誌》用輕鬆、不暗黑的風格與粉絲分享出版業的職場小故事。...
《編輯小姐Yuli的繪圖日誌》用輕鬆、不暗黑的風格與粉絲分享出版業的職場小故事。圖擷自／《編輯小姐Yuli的繪圖日誌》粉絲專頁
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斜槓」在近年來成為許多青年在自我介紹時，展示工作性質的代名詞，意指一個人因為具備多項能力屬性，因此兼任數份工作。然而斜槓青年的定義，卻悄悄被公司老闆或上司替換成「可身兼多樣工作的職業」，讓從事出版業編輯的網紅插畫家呼籲，雖然編輯都是通才中的通才，但切記不要讓斜槓一詞成為被剝削的理由。

Yuli在臉書以《編輯小姐Yuli的繪圖日誌》經營粉絲專頁，將職場的有趣小故事繪製成插圖，用輕鬆、不暗黑的風格與粉絲分享自己在出版業的經歷，已累積18萬粉絲追蹤。在最新的一幅作品中，Yuli發現，由於編輯的工作屬性性質相當多面向，要處理的工作範疇也很大，因此當朋友分享自己的工作雖是採訪編輯，但卻還要支援別組的採編、臉書po文、排版、寫廣編企劃等，正當大家好奇難道這就是所謂的「斜槓青年」時，讓她轉念一想，表示「斜槓青年是『一個人有好幾份工作』不是『一份工作要做好幾個人的事』」。

Yuli解釋，過去她曾面試一份工作，對方告知的工作內容，包含發想企劃、多個粉絲團經營，還表示「很斜槓喔！」乍聽之下似乎相當有挑戰性，但仔細思索才發現，斜槓應是接任多項工作、領取各自工作的薪水，而不是同時負責多樣工作事務，所以她呼籲「勿以斜槓之名，行自我剝削之實」；網友補充「一人做好幾種工卻只有一份薪水叫血汗勞工」、「那是收入和工作量的斜槓，收入在下工作量在上」。

斜槓出版業網紅職場插畫家
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