同事春酒代抽獎卻「暗坎」獎金 他嘆：全公司都瞞著我

2019-04-30 17:35 聯合新聞網 綜合報導



同事幫忙代抽春酒獎金，卻自動抽成一半還謊報金額，讓網友超級傻眼。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這樣的職場怎麼待？一名網友表示，公司舉辦春酒時自己人剛好在國外，便請了同事幫忙抽獎，竟意外抽中3600元的獎金，回國後他開心的領了獎金，但直到最近才發現不堪的真相。原來網友抽中的是7200元的獎金，但代抽獎的同事卻私自分掉了獎金，而且其他同事都知道此事，連主管都以事不關己的態度回應，讓他怒批，「沒想到這所謂用錢看清一個人，也會發生在我身上！」

網友在PTT發文表示，公司舉辦春酒時因人在國外，便請同事幫忙抽獎，當時同事向他表示抽中了3600元的獎金。不料，近日原PO和另一名比較要好的同事吃飯時，竟得知「其實你原本是抽到7200元」，這才發現自己的獎金被代為抽獎的同事抽成，還見者有份被平分給其他人了。

原PO提到，當時人在國外時主管還傳消息祝賀他，沒想到「分贓」時該名主管也在現場，甚至還以「我沒看到哦！不關我的事」試圖撇清關係。離譜的狀況也令原PO難以接受，「連管理者都這樣，哪還想替他賣命？」，發現所有的同仁都知道此事卻都閉口不談，只有自己被蒙在鼓裡。

但這樣的處境也令他感到兩難，他在貼文中表示，「和我較好的同事還在公司，所以目前不打算和其他同事撕破臉，畢竟也怕他難做人。可是在公司看著他們笑著的臉，就想到這令人作嘔的行為，講話都不想看著他們」，面對這樣的狀況，讓他不知道該如何調整心態，繼續在職場賣命。

網友看見貼文後，也紛紛留言抨擊，「太噁心了吧，這什麼同事啊？」、「比較好的同事那麼久了才告訴你，看來也沒多好」、「這行為居然是從主管到幾位同事一起做的？好可怕的環境」，也有網友持不同看法，「沒什麼好計較的，雖然對方做法不對，但如果他沒幫你代抽，搞不好根本沒抽到」、「不是因為上班而未出席，可以代抽已經很好了」，有網友則建議，「看那筆獎金有沒有被扣稅，有的話就去會計部門了解」。