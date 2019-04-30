NGO工作者血汗勞動調查 六成休假要加班

2019-04-30 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



明天就是五一勞動節，台灣非營利組織產業工會今公布「NGO勞動條件大調查」，指出NGO工作者的五大過勞現象，包括七成平日加班、六成假日加班、八成下班後被老闆call、五成曾連續工作7天以上、一成工作超過7天沒補償。

工會強調，理想社會不該建立在工作者的過勞之上，NGO工作者要先照顧好自己，才能照顧好別人，若勞動條件不改善，即便有崇高理想也難永續。明天也將有不少NGO工作者上街參加五一遊行。

調查計畫主持人、台灣非營利組織產業工會監事會召集人張淵智表示，這份調查蒐集了近250份線上問卷，調查時間從去年12月截至今年3月止，擬定工作者及受雇組織基本資料、出勤紀錄、加班及補償狀況、出差狀況、年終獎金等6大類、26子題。調查結果發現，有七成的NGO工作者平日需加班、六成一平均每月會利用休假日加班1次以上、八成一下班後還會收到主管交辦工作的訊息、四成九工作者曾連續工作7天以上、一成二連續工作後沒有補休或加班費。

台北市社會工作人員職業工會理事長沈曜逸說，社工常須利用晚上才約訪個案，或有寫不完的個案紀錄，但雇主常認為這些都不算加班事實，甚至有NGO雇主認為組織工作者應排除適用勞基法。

台北市產業總工會總幹事陳淑綸則表示，NGO組織扮演的是補國家體制破洞的角色，當NGO工作者被剝削，一個個撐不下去，代表的就是國家體制的崩壞，燃燒工作者的熱情與理想，最後犧牲的是NGO工作者與被服務的個案。