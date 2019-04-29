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尷尬！欲提離職卻被老闆溫馨慶生 他崩潰：到底怎麼辦？

2019-04-29 21:27聯合新聞網 綜合報導

網友本來要提離職，卻突然被老闆慶生祝賀，讓他尷尬到不知所措。示意圖／ingima...
網友本來要提離職，卻突然被老闆慶生祝賀，讓他尷尬到不知所措。示意圖／ingimage
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向老闆提離職總需要很大的勇氣，好不容易下定決心，卻突然遇到這種狀況，真的讓人尷尬爆表！一名從事業務的網友表示，最近好不容易決定向老闆提出離職，正當他要開口時，老闆竟突然捧著蛋糕，唱著生日快樂歌歡樂進場，讓網友瞬間傻住，忍不住驚叫「尷尬爆炸啊！到底該怎麼辦啦！」

網友在PTT發文表示，自己目前在業務界打滾，因為真的撐不太下去，最近終於下定決心，要向老闆遞辭呈。一日早上開完會後，老闆便向原PO表示，晚點有事情要找他討論，要他中午時到一樓的辦公室等他，原PO也想趁著這個機會，向老闆提出離職，並答應了他的要求。

然而世事難料，中午12點一到，原PO遠遠就聽到老闆走過來的聲音，正當他懷著忐忑的心情起身時，辦公室的燈突然暗了下來，原PO就這麼眼睜睜的看著老闆手捧著蛋糕，歡喜的唱著生日快樂歌走進來，老闆還笑著表示，「抱歉，上禮拜比較忙沒時間幫你慶生」。原是溫馨的場合，卻讓原PO冷汗直流，內心無比尷尬，不知所措之下，便發文詢問網友「到底該怎麼辦啦！」

貼文一出，立刻逗樂一票網友，網友紛紛留言，「尷尬到爆哈哈哈哈」、「對不起，我笑了」、「當成歡送會啊，剛好！」，也有網友開玩笑的表示，「用你的生日願望大聲跟大家說，我想要離職！」、「那就端午提吧！順便吃肉粽」、「最後的晚餐總是令人難以下嚥，但還是多少吃一點吧」。

但也有網友稱讚這名老闆，「這老闆真的厲害，用幾百元的蛋糕留住人」、「他們可能在樓上討論，看來他是做不下去了，好吧！去買個蛋糕給他壓壓驚」，部分網友則真誠建議，「還滿溫馨的同事，再忍兩個月吧」、「厚道一點，再做一個月吧」、「你給幫你慶生的人都包個紅包再離開，就不尷尬了」。

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