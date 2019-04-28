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全台第一個勞工職安健康處 今天在台南成立

2019-04-28 18:31聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

今天是「世界職業安全衛生日」，台南市職安健康處也正式揭牌，勞動部職業安全衛生署長鄒子廉表示，台南市雖然是六都中最後一個成立勞檢專責單位的，但是全台第一成立職安健康處，結合勞檢與勞工職業安全健康，強化後者的功能，勞工保護能做得更全面。

台南市職安健康處位在南門路勞工育樂中心裡，中心裡之前還有勞動部成立的南區勞工健康服務中心，今天不僅職安健康處揭牌，同時兩單位也簽約成為合作伙伴，宣誓台南市政府加強勞工職安與健康的決心。

依法規定六都必須有勞動檢查專責單位，但台南市過去限於人力與經費，雖然在106年就成立勞動檢查中心，但屬任務編組，台南市長黃偉哲今天參與揭幕時表示，在去年競選時，就承諾一旦當選，會成立勞檢專責單位，加強勞檢保障勞工權益，如今不僅成立市府二級單位，更進一步合併勞工職安與健康，不要讓人以為勞檢只會對企業開罰，同時可以積極輔導企業符合相關法令。

今天包括黃偉哲、鄒子廉、市府勞工局長王鑫基、曾任勞動部次長的立委郭國文，與南區勞工健康服務中心主任郭浩然等人都參與揭幕儀式。

郭浩然表示，國內的勞工保護是一步步逐漸進階，目前主要是針對大型企業，免費協助做職務設計與改造等，減少職安與促進勞工健康，例如有企業勞工因為輪班制，造成三高問題，就協助企業修改班表，未來會逐步擴及中小型企業，讓所有勞工都能受惠，而特別是目前不必加勞保的5人以下小企業，期待職災保險專法能盡快上路，讓職災勞工能進一步受到保護，即使未參加勞保，也能享有薪資補助。

鄒子廉則表示，職保法目前草案已出爐，並舉辦公聽會，勞動部希望在下會期能送進立法院審查，而企業比較擔心的是保費漲價問題，將以3年內不漲價方式讓企業能逐漸適應，而且未來一旦有專法，可以有更多的經費從事職災預防等工作，防患於未然。

台南市職業安全健康處今天掛牌成立，市長黃偉哲等人前往揭牌。記者修瑞瑩／攝影
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台南市職業安全健康處今天掛牌成立，市長黃偉哲等人前往揭牌。記者修瑞瑩／攝影
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台南市職業安全健康處今天掛牌成立，勞動部職安署長鄒子廉前往簽名見證。記者修瑞瑩／...
台南市職業安全健康處今天掛牌成立，勞動部職安署長鄒子廉前往簽名見證。記者修瑞瑩／攝影
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台南市職業安全健康處今天掛牌成立，市長黃偉哲等人前往揭牌。記者修瑞瑩／攝影
台南市職業安全健康處今天掛牌成立，市長黃偉哲等人前往揭牌。記者修瑞瑩／攝影
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