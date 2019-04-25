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崑山科大勞動力發展署合辦校園徵才 千餘職缺嘉惠學子

2019-04-25 15:27聯合報 記者周宗禎╱即時報導

求才旺季將至，勞動部勞動力發展署今天與崑山科技大學合辦「勇往職前˙迎向未來」校園徵才活動，邀請50多家企業廠商聯合提供1000多個職缺，提供應屆畢業生、畢業校友與廠商媒合機會開啟就業之門。

崑山科大表示，連續多年舉辦校園徵才活動，鼓勵學生提早為就業做準備，能畢業即就業。提供應屆畢業生及畢業校友多元的求職機會及諮詢服務，邀請廠商類別廣泛，包括科技業、製造業、房屋仲介業、工商服務業、美容業、證券業、設計業、旅遊業、餐飲業、保險業及軍、公部門等，就業選擇多。

學術副校長黃悅民鼓勵大家藉由校園徵才了解就業趨勢，以及企業所需人才的條件，不僅應屆畢業生須積極準備，在校生都能前往了解，確定生涯的方向，提早為就職備戰。也期許廠商能找到千里馬，讓博覽會達成校方、廠商及求職者三贏的局面。

雲嘉南分署秘書黃章一表示，大家要在求學期間培養知識及技能，分署設有職業訓練場，進入職場前可參加職業訓練，多培養各項技能。而要創業者也能夠透過微型創業貸款來圓夢，祝福大家都能順利找到安身立命的場所。

臺南市中小企業榮譽指導員協進會長林忠勇，帶領合作團隊會場提供履歷健檢與模擬面試，增加面試體驗，讓求職更有信心。崑山科大校友總會副會長謝永富則邀請學弟妹，畢業後可加入校友總會，龐大的崑大校友團提供的資源，都能作為學弟妹的後盾。

這場校園徵才活動有燦坤、群創光電、家登精密工業、和泰汽車、南都汽車、信義房屋仲介、瀚宇彩晶、廣碩鞋業、雄獅旅行社等企業與軍方、台南市政府等單位參與。

市府勞工局職訓就服中心主任梁偉玲說，勞工局為協助勞工朋友了解自我求職取向，增進職場就業能力與競爭趨勢，提供就業諮詢服務及轉職輔導，讓求職者順利就業。

軍方到場徵才。圖/崑大提供
軍方到場徵才。圖/崑大提供
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學術副校長黃悅民現場關心徵才情形。圖/崑大提供
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博覽會現場湧入眾多求職者。圖/崑大提供
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餐飲業者到場向學生說明工作內容。圖/崑大提供
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勇往職前迎向未來校園徵才博覽會歡迎求職者。圖/崑大提供
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博覽會現場湧入眾多求職者。圖/崑大提供
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求職者利用臺南市榮協會提供的履歷健檢與模擬面試。圖/崑大提供
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求職者到場了解就業機會。圖/崑大提供
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產官學代表出席校園徵才博覽會開幕典禮。圖/崑大提供
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求職徵才活動崑山科大

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