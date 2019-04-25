不捨家人女友…外派越南月薪12萬 去不去好掙扎

2019-04-25 15:15 聯合新聞網 綜合報導



多數人認為越南是新興國家，若能赴任對存錢和工作發展都有幫助。圖為越南胡志明市，photo credit: pixabay 分享 facebook

為了生活，除了中、南部人要選擇「北漂」，離鄉背井離台到其他國家工作也早就不是新聞。男網友面臨公司提供的外派越南機會時，還是免不了天人交戰，請廣大的鄉民們提供意見，到底是留下來好或者是外派去打拚。

網友在PTT發文表示，朋友最近得到一個外派越南的工作機會，月薪約12萬台幣，提供宿舍包水包電加上一年六張機票讓他相當心動，但是「家人和女友都在台灣」，雖然這個機會賺比較多，但也得承擔遠距離戀愛風險，想請教大家會怎麼取捨。

對這樣的工作條件，雖然有網友認為胡志明市的物價不輸給台北，「沒有經濟壓力的話不要去」，但大多數人都推「絕對去」、「去啊，不用考慮了」、「年輕就多賺一點」，認為這樣的薪情「存錢速度就先屌打台灣兩倍」、「不衝才是傻子吧，幹三年就當地買房了」，發展性似乎也不錯，「越南剛起飛很多創業可能性…占著坑就成功了」。

至於女友問題則一片歪樓，「女友而已，不是老婆小孩就沒差」、「留在鬼島只有一個女友，去越南可以N個」，雖然有人提出正面回應「女友就結婚一起過去生活阿」，卻立刻被打槍「女生不會去的拉，早點分吧」。

有人認真分析「越南消費這麼低的地方可以去，如果是去新加坡或香港的話才需要考慮(薪水)兩倍值不值得」，但去了之後「資歷和人脈全都在越南，要做好退休前都回不來的心理準備」。