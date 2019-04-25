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搶看「復仇者聯盟4」 這間公司爽放半天有薪假

2019-04-25 15:01聯合新聞網 綜合報導

公司大師鏈好心公告，只要去看《復仇者聯盟4》，公司就免費送半天有薪假，若有票根證...
公司大師鏈好心公告，只要去看《復仇者聯盟4》，公司就免費送半天有薪假，若有票根證明，還能獲得全額的電影票、爆米花套餐補助。圖／翻攝自大師鏈臉書
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復仇者聯盟4：終局之戰》在昨（24）日上映，許多漫威迷不惜請假，也要排隊搶先看最終大結局，但就怕同事爆雷，擾亂興奮看片的心情。今日有一家公司好心公告，只要去看《復仇者聯盟4》，公司就免費送半天有薪假，若有票根證明，還能獲得全額的電影票、爆米花套餐補助，讓網友羨慕不已。

大師鏈 Master Chain》今天在臉書粉專PO文，公司免費送半天有薪假，不只看免費電影，還有可享受免費爆米花、可樂。該公司小編表示，「一早進公司，就看到這張公告，WTF（Welcom to Facebook），這也太誇張了吧！公司管理部超有才，竟然公布只要去看復仇者聯盟電影，公司就免費送你半天有薪假」！

該小編補充，「活動辦法讓人眼睛一亮的是，原本以為看完電影要寫心得報告，結果是完全不用寫，還叫員工別問為什麼辦活動，因為下次舉辦是何時？根本說不準…」。

不過，這麼大方的公司福利不免讓人質疑，但小編也特別澄清「真心不騙連工讀生都有免費電影、可樂及爆米花，一整個超狂」，但也有人納悶，「同事們都已經開始騷動，辦公室下午真的還會有人在嗎」？

據粉專介紹，大師鏈是一間區塊鏈的精神與技術導入互聯網平台的媒體，匯集各領域大師在平台上經營自媒體，發表作品（文字、視頻及音頻），同時納入品牌行銷業務，成為一家以內容製作為主而以品牌產業為輔的全新型態媒體。

復仇者聯盟

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