創業達人／我們這一班 學位、技能、證照 一次到位

2019-04-25 14:44 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



「車輛工程產學訓專班」學生接受職業技能培訓。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

就學就是就業、高薪保證？勞動部勞動力發展署與台北科大合作辦理產學訓能源及冷凍空調四技專班，從2013年至今培訓320人，已有80人畢業，考取冷凍空調甲級技術士有21位，平均年薪可高達75萬元；另有四位畢業學員考取107年度高考冷凍空調技師，更是難得。

產學訓合作訓練小檔案資料來源／勞動部 製表／陳素玲 分享 facebook

很多學生對於學校課程如何與產業銜接充滿疑慮，勞動部已經推動13年的產學訓合作專班計畫，讓國、高中職畢業生升學後，第一年先在勞動力發展署各分署接受技術訓練，第二年起到合作的企業半工半讀，畢業後即取得一個學位、一到兩張證照、二到三年工作經驗，多數更是直接留用就業，就業率達九成以上。上述北科大的產學訓冷凍空調專班，正是最好的見證。

再看日前放榜的107年專門職業及技術人員高等考試，28位冷凍空調技師及格者中就有四位是參加勞動部勞動力發展署「產學訓專班」的學員，並囊括榜首及探花。產學訓專班的訓練模式成功翻轉青年學子的未來，證明擁有純熟技術也可以從黑手晉身為專業人才。

產學訓方案是結合學制與企業訓練，著重技術扎根與養成。有別於一般產學合作的訓練方式，在產學兩方的學習課程與實務訓練外，更將各就業分署一年的職業訓練導入校園，並輔導考取乙級以上技術士證照，以產業所需用人知識、技能為訓練內涵，培訓出來的學員技術純熟且穩定性高，成為業界爭相聘用的職場紅人。

台北科大能源與冷凍空調工程系第一屆產學訓專班畢業的洪詮勝，在107年度專技高考金榜題名，成為冷凍空調技師，目前為台北科大研究所二年級生。洪詮勝表示，大一時在發展署桃竹苗分署接受專業技能訓練，考取冷凍空調乙級證照，大二順利進入金展公司進行工作實務訓練，在學期間平均薪資即與大學畢業社會新鮮人相當，並累積同學所沒有的工作經驗；過去他從未想過自己可以考上高考、讀研究所，這些都是他參與產學訓專班最有價值的收獲。

另一位26歲的培成（化名），高中就加入「產學訓合作訓練」，高中至大學階段一邊在學校上課，一邊進入某機械公司磨練實作技術，畢業後平均月收入約3萬8000元，職涯發展及薪資都比一般學制同儕好。

培成表示，在職場和課業並進下，雖然比起其他大學生少了很多玩樂的時間，「但畢業時我們已累積了四至五年工作經驗，同時也考取從事職類相關證照，所以當有朋友聽到我的起薪後非常羨慕，我很驕傲，因為這是我努力後應得的成果」。

培成的受訓單位每周都會安排業師教授機械方面專業新知，並因應產業發展，導入智慧機械等訓練課程。培成畢業前就已獲公司簽約延攬，並提拔為生產部第一條產線組長。