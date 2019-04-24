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求職男連丟7問題 面試主管氣到拒答竟又被酸

2019-04-24 12:37聯合新聞網 綜合報導

主管貼出與求職者的對話，抱怨求職者態度糟糕。圖擷自爆料公社
主管貼出與求職者的對話，抱怨求職者態度糟糕。圖擷自爆料公社
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畢業求職季即將到來，但是求職的時候，態度是很重要的關鍵。一名主管便在爆料社團發文，抱怨求職者尚未面試就透過網路丟出一連串問題，還說「想問清楚，不然只是浪費時間面試」。差勁的求職態度讓她十分傻眼，讓她決定將這段對話貼到網路上讓網友們評理。沒想到卻引發兩派意見熱烈討論。

這名主管在「爆怨公社」中貼出對話截圖，只見求職者一口氣丟出七個問題，包括是否有幫員工加勞健保、是否投保工會、可否沒有相關經驗、固定公休時間、月休天數等等，最後更寫上「想問清楚，不然只是浪費時間面試」。由於這些資訊都已公告在求職網站上，這名主管看到覺得過於傻眼，便直接回覆「沒關係！那就不浪費您寶貴的時間囉！」不料竟被對方反酸「嗯嗯，所以是先把人騙進去再說！了解！」

這名主管在發文中氣憤表示，「現在的人應徵都這麼傲慢？！當作林祖罵吃飽閒閒回答你問題就好？！」認為公司的福利和休假制度都清楚寫在網站上，然而這名求職者卻連看都不看，還說不要浪費彼此時間，「到底是誰在浪費誰的時間？」這名主管表示依照求職者這樣的應徵態度，「待業中也是情有可原」。

對此，網友認為問這些問題很基本也很正常，「線上先確認，免得來了最後結果不如預期，也是蠻擾人又浪費車錢的」。也有網友認為問這些問題雖然無可厚非，但必須注意用詞及態度，「文字本來就沒有溫度，基本的，不好意思請教一下，抱歉打擾等等字樣都沒有」，認為文章用語不客氣，不論是什麼問題都讓人不想回答。

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