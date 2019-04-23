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職安健康周啟動 勞動部邀企業共創職場健康「心」時代

2019-04-23 16:08聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

4月28日是世界職業安全衛生日，勞動部今舉辦「職場安全健康周啟動大會」，並邀立委吳焜裕、陳靜敏、郭國文、衛福部國健署長王英偉共同參與啟動儀，現場企業齊聲吶喊「提升健康勞動力，共創職場競爭力」，凝聚為勞工共創職場健康「心」時代氣氛，期許用心為勞工打造「安心、健康」的工作環境。即日起到5月4日的職場安全健康週，勞動部將舉辦各種工安體感活動、教育訓練、研討會、臨場輔導及健康促進活動，歡迎企業參與。

勞動部長許銘春表示，國人過去會在小學朝會做早操，進到職場後，卻常常忽略健康的重要性，而安全與健康的工作環境，是勞工基本權利，也是政府長期努力的目標及施政重點，因此，勞動部特別推動讓勞工「安穩工作」、「安心職場」及「安全勞動」3安政策。

許銘春提到，連機器老舊都需要保養，勞工更需要照護健康，期許企業從傳統著重安全環境，升級為建構勞工安心健康的工作職場，除提升勞工的工作成效，並有助於企業整體營運績效與人才留任，同時也呼籲各機關、公民營企業、雇主及工會團體及學校，一起推動職場安全健康促進工作。

勞動部職安署表示，今除以企業推動勞工健康保護角度為題舉辦研討會，探討新興時代面臨的身心健康議題，另外也表揚優良職業傷病防治單位及勞工健康服務人員，期勉能提供勞工更完善的服務，持續精益求精。

職安署也鼓勵企業與勞工可善用職業傷病防治中心有關職業傷病因果關係診斷、諮詢及轉介等服務(02-3366-8266)及勞工健康服務中心提供企業與個人有關勞工健康保護相關免費臨場輔導與諮詢(0800-068580)。

勞動部今舉辦「職場安全健康週啟動大會」，勞動部長許銘春(右二)表揚優良職業傷病防...
勞動部今舉辦「職場安全健康週啟動大會」，勞動部長許銘春(右二)表揚優良職業傷病防治單位及勞工健康服務人員。勞動部/提供
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