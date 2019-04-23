職安健康周啟動 勞動部邀企業共創職場健康「心」時代

2019-04-23 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



4月28日是世界職業安全衛生日，勞動部今舉辦「職場安全健康周啟動大會」，並邀立委吳焜裕、陳靜敏、郭國文、衛福部國健署長王英偉共同參與啟動儀，現場企業齊聲吶喊「提升健康勞動力，共創職場競爭力」，凝聚為勞工共創職場健康「心」時代氣氛，期許用心為勞工打造「安心、健康」的工作環境。即日起到5月4日的職場安全健康週，勞動部將舉辦各種工安體感活動、教育訓練、研討會、臨場輔導及健康促進活動，歡迎企業參與。

勞動部長許銘春表示，國人過去會在小學朝會做早操，進到職場後，卻常常忽略健康的重要性，而安全與健康的工作環境，是勞工基本權利，也是政府長期努力的目標及施政重點，因此，勞動部特別推動讓勞工「安穩工作」、「安心職場」及「安全勞動」3安政策。

許銘春提到，連機器老舊都需要保養，勞工更需要照護健康，期許企業從傳統著重安全環境，升級為建構勞工安心健康的工作職場，除提升勞工的工作成效，並有助於企業整體營運績效與人才留任，同時也呼籲各機關、公民營企業、雇主及工會團體及學校，一起推動職場安全健康促進工作。

勞動部職安署表示，今除以企業推動勞工健康保護角度為題舉辦研討會，探討新興時代面臨的身心健康議題，另外也表揚優良職業傷病防治單位及勞工健康服務人員，期勉能提供勞工更完善的服務，持續精益求精。