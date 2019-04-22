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影／移工付5萬5千換工 慘變逃跑外勞

2019-04-22 11:56聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

台灣移工聯盟TIWA上午前往勞動部外舉行「政府就服全擺爛 勞工自救陷非法」記者會，呼籲勞動部能為70幾萬移工就業期滿「轉換雇主」時提供服務，不會像案例「阿多」繳出高額「買工費」5萬5千元，卻淪為逃跑外勞，申訴後經過半年還無結果。

台灣移工聯盟TIWA上午前往勞動部外舉行「政府就服全擺爛 勞工自救陷非法」記者會...
台灣移工聯盟TIWA上午前往勞動部外舉行「政府就服全擺爛 勞工自救陷非法」記者會，呼籲勞動部能爲70幾萬移工就業期滿「轉換雇主」時提供服務。記者蘇健忠／攝影
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台灣移工聯盟TIWA上午前往勞動部外舉行「政府就服全擺爛 勞工自救陷非法」記者會...
台灣移工聯盟TIWA上午前往勞動部外舉行「政府就服全擺爛 勞工自救陷非法」記者會，舉出像案例「阿多」（圖）繳出高額「買工費」5萬5千元，卻淪為逃跑外勞，申訴後經過半年還無結果。記者蘇健忠／攝影
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