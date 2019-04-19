懷孕容易忘東忘西 她因一件小事被主管逼辭職

2019-04-19 16:34 聯合新聞網 綜合報導



一名懷有4個月身孕的女網友因為容易忘東忘西，日前被主管詢問要不要主動離職，讓她聽了很受傷。圖／ingimage 分享 facebook 懷孕真的容易變健忘嗎？一名孕婦在臉書「爆怨公社」表示因為自己常忘東忘西，日前因為忘了拍一張照片，結果主管竟然問她「要不要離職？」讓她聽了玻璃心都碎了。不過網友對於原PO卻有不同的看法，有人安慰她，但也有人認為不能怪罪給主管，反而自己應該想辦法解決健忘的問題。

原PO說自己已經懷孕4個月，很常忘東忘西，日前她忘了拍一張工作需要用到的照片，結果主管就問她要不要乾脆離職？讓她相當難過，直呼「我也不想要這樣啊！幹嘛要這樣逼我！」原PO跟主管說她需要勞健保，所以孕期間不會離職，除非公司讓她請安胎假直到生產完。

貼文引來網友正反不同評價，力挺原PO的人認為「懷孕資遣是違法欸」、「下次記得錄音套話，只要主管說出因為妳懷孕所以要妳離職，這錄音帶就足夠告成他們拿到賠償金」、「他媽媽肯定忘了教他同理心及尊重」、「女人生孩子真的很辛苦，企業這樣對待員工，實在不太好」。

不過也有網友不以為然，「懷孕沒錯，但如果忘東忘西影響到工作，做為老闆也是無奈」、「懷孕是一回事，忘東忘西是一回事吧」、「懷孕OK，健忘到影響工作影響到同事，是自己該處理的問題。用筆記或者電腦、手機提醒」、「我自己也有小孩，我不是沒同理心。但是既然拿了人家的薪水，就要負責吧」。