薪資不到2萬3遭檢舉 慣老闆怒飆：10幾年來沒人投訴

2019-04-17 11:28 聯合新聞網 綜合報導



勞基法規定，若給薪低於最新基本工資規定，可對雇主處以2萬到100萬元的罰鍰。示意圖，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

依據《勞動基準法》規定，基本工資已調至2萬3100元。若雇主給薪低於基本工資規定，有違法狀況勞工可檢附相關證據後，向各地勞工主管機關檢舉，或撥打1995申訴專線，可處以2萬到100萬元的罰鍰。然而，卻有勞工因為檢舉，反遭雇主「希望」離職。

有網友在「爆料公社」發文爆料，朋友因薪資未到基本工資，向勞工局檢舉，且勞工局的人員確實來到公司稽查。沒想到當事人之後被叫進辦公室裡罵一頓，老闆娘並找來了會計以及其他不相關的行政組長當場將他數落一番，表示「公司10幾年沒有人投訴過，你不滿意什麼？」

網友爆料朋友因薪資未到基本工資，向勞工局檢舉，反遭公司痛罵。圖擷自 爆料公社 分享 facebook

隨後當事人提到加班費違法的事宜，並表示要錄音。老闆娘當場翻臉說：「幹嘛錄音？不能好好講？」並表示，若當事人對加班費算法不滿，公司可以改變薪資項目的打法，「那個就是我們會計做帳的科目，我就把全部都全都加一起也一樣啊！」並當場表示，如果當事人如果無法接受，應該好好考慮是否適合這份工作。但因害怕再度被檢舉，改口表示「希望」當事人自動離職：「我希望妳不要做了，但是我怕妳又去申訴我，妳自己衡量吧！」

網友也紛紛貼出自己未到基本工資的薪資單，表示同病相憐。圖擷自 爆料公社 分享 facebook

對此，有網友也貼出自己不到基本工資的薪資單，表示同病相憐。另外有網友表示，本來以為只有南部才可能有那麼低的薪水，看來其他網友留言才發現北部的薪水也這麼低，「這薪資如果要租房會很慘！」也有網友支持當事人不要離職，「建議撐下去，每天觀察是否有違法，一有違法立刻投訴，撐到它給遣散費與非自願離職單！」