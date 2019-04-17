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航空職涯講座 鼓勵偏鄉生追夢

2019-04-17 00:00聯合報 記者潘欣中／屏東縣報導

立榮航空與張榮發基金會共同開設的航空職涯講座昨天來到屏東縣車城鄉，激勵偏鄉學子展...
立榮航空與張榮發基金會共同開設的航空職涯講座昨天來到屏東縣車城鄉，激勵偏鄉學子展志高飛。 記者潘欣中／攝影
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立榮航空公司與張榮發基金會為關懷教育，合設航空職涯講座。昨來到國境之南的屏東縣車城國中，透過不同領域航空界達人，與恆春半島六所國中生分享築夢歷程與職場心情故事，立榮董事長林志忠和基金會執行長鍾德美，鼓勵每位偏鄉囝仔「勇敢追夢、展志高飛」。

當帥氣英挺的機師與美麗端莊的空姐出場時，近千學生的眼睛全都亮了！林志忠說，機師與空服員一直是大家心目中夢想行業，但一架數百噸飛機，能夠順利地衝上雲霄，背後需要不同崗位的從業人員合作，才能帶給旅客安全與舒適的服務。

他表示，講座中透過不同角色的航空達人分享，大家可以了解航空產業面貌。他期許學生們保持開放的心胸，持續充實自己，提升跨領域學習能力，找出適合自己的道路。

鍾德美表示，航空職涯講座四年來開辦六場，有卅二所國高中、超過四千兩百名師生受惠，足跡遍布澎湖、馬祖、金門、花蓮及台東，為縮短城鄉教育差距努力，並透過講座激勵偏鄉學子勇敢追夢。

她鼓勵學生，人生本來就充滿不同挑戰，想要一個精彩繽紛人生，必須努力再努力，遇到挫折要勇敢面對、衝破逆境，「別人的眼光不重要，重要的是要相信自己」。

擔任ATR機長的徐維隆定居屏東逾廿五年，他用深入淺出方式說明如何成為專業飛行員；屏東潮州鎮出生的空服員賴美華分享逐步將飛行夢想付諸實現的心路歷程，鼓勵學生有了夢想後，就擬訂計畫，然後放手追逐。

夢想機師空服員
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