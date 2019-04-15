責任制再添一例 住院醫師8月適用

2019-04-15 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



勞動部今天召開勞動基準諮詢委員會，討論住院醫師、記帳士是否適用勞基法責任制。住院醫師方面，與會勞資雙方有共識納入責任制；但記帳士方面，諮詢委員認為可透過延長工時、人力調整因應，而未通過納入責任制。

有「血汗條例」之稱的勞動基準法第84條之1，也是俗稱的「責任制」。依法，性質特殊的行業別可排除一般正常工時、加班及例假日（7休1）規定，由勞雇雙方另行約定工作時間、例休假等。但必須是勞動部公告的行業別。

住院醫師將在9月納入勞基法，但由於住院醫師培養過程中，一周工時加上值班約有80小時工時，難以遵守勞基法現有的工時、例休假等規範，因此台灣醫院協會向勞動部申請納入責任制。

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨表示，經與會委員討論後，認為住院醫師因涉及病患就醫權益、需有彈性工時，屬特殊性質行業別，有共識納入勞基法責任制，預估有4680人受影響。她也表示，預計9月前完成住院醫師納入責任制的法制作業程序，同步配合住院醫師納入勞基法時程。

至於記帳士方面，由於勞動部已公告會計師、會計助理納入責任制，因此有單位提出將記帳士納入責任制。但謝倩蒨表示，與會委員認為記帳士僅在報稅期間特別忙碌、非全年慣例，應可運用現行延長工時規定、或透過人力調整因應，目前多持保留態度。