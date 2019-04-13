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他為37K保全棄國考 網：高工時、低成就 健康堪慮

2019-04-13 13:51聯合新聞網 綜合報導

保全業待遇不高，賺得不比打工族高多少。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片
保全業待遇不高，賺得不比打工族高多少。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片
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保全工作辛苦，尤其通常需要日夜輪班更令許多人大喊吃不消。不過一名網友指出，有朋友原本為了準備國考而應徵大夜班保全備考，豈料朋友卻說，當保全沒什麼事情要做，上班時間可以打電動，每個月還能領3.7萬元，對這份工作感到很滿意，讓他很擔心朋友會以保全為職志。其他網友表示，「朋友開心就好不用勸」，但也有人說，「保全算是社會邊緣人的工作，高工時、低成就」，未來的醫療費恐怕破百萬。

有網友在論壇PTT發文，他指出自己的朋友原本為了準備國考，而應徵大夜班保全一職，豈料朋友卻說，保全根本是「爽缺」，半夜鐵門拉下來後，到天亮都沒有人進出，可以光明正大的翹腳睡覺，甚至還可以打電玩，認為根本就是「付錢請他上班玩遊戲，每月還有3.7萬薪水」，因此朋友決定不考國考，要以夜班保全為職志，讓該網友很是憂慮。

有網友認為，朋友自己開心就好，且薪水待遇也不差，沒有什麼好挑剔，留言「很棒啊，南部做到死還領不到3萬」、「超商大夜班還要補貨補到死」、「固定大夜比輪班好」，也說「你確定他考得上國考？」、「很多公務員也是混水摸魚」，認為「身體沒問題的話其實沒什麼不好」。

但也有網友指出，夜班保全多是兼職，不適合當作一輩子的工作，而且保全算是社會邊緣人的工作，社會階級低、成就低、高工時，睡覺時間少，久了對身體健康必定有影響，某些保全公司甚至會要求員工簽署疾病免責書，即使短期來看薪水似乎算優渥，但未來的醫療費恐怕就要破百萬。

保全

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