不甘心好味失傳 張永華高齡創業

2019-04-11 14:50 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



張永華在台灣和美國都有豐富的開餐廳經驗，還曾赴中國大陸學習手藝。 記者仝澤蓉／攝影 分享 facebook

人稱四哥，早期創辦「川巴子」的張永華，沉潛多時又重出江湖，在捷運行天宮站附近開了吃到飽新品牌「川夜宴無二火鍋樓」，以「麻、辣、酸、香」的獨門味道，提供火鍋搭配精緻小菜，在許多人已經準備要退休的年紀，又再次投入創業的行列。

在台灣許多人跨足餐飲業喜歡開火鍋店，因為火鍋店的門檻低，只要有點單的湯底，其他就是火鍋料，川巴子火鍋2003年開始，以15種鍋底，各式小菜、麻餅拌麵，這樣的火鍋吃法，讓其它火鍋店模仿不來，也創出口碑。

2010年張永華離婚後退出川巴子，2017年川巴子也結束了；他非常不甘心這麼好的口味要從此失傳，又在62歲的時候再次創業；依照這個年紀，很多同學都去養老，可是張永華還在做，是因為真心不想要這個口味失傳，這樣的火鍋是他獨創的，希望能傳承下去；川夜宴是川巴子火鍋再出發，川巴子是他做過的餐廳中最成功的，現在則把川夜宴當作餐飲業的最後一戰，要讓那些曾經喜歡他手藝的人，再次有味蕾歸屬的地方。

回想自己的開店歷程，張永華表示，川巴子2003年開幕時正逢SARS襲台，當時開在最沒有人敢出門用餐的時間點，很多朋友都跟他說，這時候開店你是腦袋壞掉了嗎？你是錢多嗎？還是給自己找麻煩；但是他堅持的做下去，客人吃完後都給予正面的鼓勵，認為口味很特別，要他一定要堅持下去，畢竟「病毒會過去的，冬天會來的」。

從事餐飲30多年，張永華做過將近20種不同的形式餐廳，規模從大到小都有。他認為經營餐飲的核心價值就是「將心比心」，你今天做出來的東西，是不是真的好吃？好吃非常重要，這口味你能不能說服你自己？

62歲中高齡創業，張永華把川夜宴當作自己餐飲業的最後一戰。 圖／張永華提供 分享 facebook

另外就是食材方面，小細節要用心，張永華看過太多不用心的餐廳業者，沒有將心比心去了解消費者的心。他認為，川夜宴如果還能再找回川巴子以前的榮耀，還是要靠這些食物的獨特性，這些鍋底是外面坊間很難模仿，小菜與眾不同，當然還有外面吃不到的麻餅、乾拌麵，這都是實實在在做的。

做餐飲一定要真才實學，創辦川巴子前，張永華曾赴中國大陸學習，累積30幾年的餐飲真功夫；他能提供顧客15種多元鍋底選擇，人氣王酸菜魚片鍋和番茄魚片鍋，選用成功漁港的新鮮鬼頭刀魚，搭配來自南庄的酸菜與枸杞或鮮甜番茄，含濃郁啤酒花香的啤酒鴨鍋，不想吃重鹹重辣者，也可選擇山藥骨頭鍋、蓮藕小鮮肉鍋、黃金火鍋雞或蔬菜羅漢鍋；除了湯鍋還有少見的乾鍋、緬甸風味小菜，以及可以沾著火鍋醬吃的麻餅。

川夜宴無二火鍋樓提供15種鍋底選擇，滿足不同口味老饕的喜好。 記者仝澤蓉／攝影 分享 facebook

台灣不少年輕人想創業做餐飲，張永華說，餐飲業是條不歸路，因為是一項非常消耗時間、體力和耐力的事業，現在餐飲業的周期越來越短，如果沒有自己的特色，很難在餐飲業立足；餐廳老闆得具備吃得比別人少、做得比別人多、睡得比別人少、口袋要比別人深等能耐，當不賺錢的時候，虧錢速度非常快。他真心建議，年輕人要想清楚再踏進來餐飲這塊。