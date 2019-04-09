還不快點組工會！ 新成立工會 勞動部祭10萬元獎金

2019-04-09 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



為鼓勵勞工籌組工會，勞動部即日起提供獎勵金，新成立工會最高可獲10萬元，若成立2年內會員數達可加入工會人數的半數，還可再獲10萬元獎勵金，連帶輔導工會成立的勞工團體、其他工會都最高可獲5萬元。

勞動部表示，勞工籌組工會初期，相關會務運作不足，導致難招收會員或無法維持會務正常運作，為了營造更有利工會組織運作環境，勞動部在3月12日訂定發布「勞動部獎勵工會成立要點」，提供108年(含以後)新成立工會最高10萬元的獎勵金。

不過，為避免獎勵工會成立措施造成既有工會會員另組工會，造成工會力量分散，勞動部表示，新成立工會的連署發起人，除要求應為受僱勞工外，另應符合「未具有其他工會會員身分」及「所屬事業單位未成立企業工會」的條件。

勞動部強調，這次公告的獎勵要點，除在工會成立之初給予10萬元獎勵金外，工會成立起2年內，如有組織範圍內可加入工會人數之半數以上加入時，可再向勞動部申請10萬元獎勵金。

此外，由於過去勞工籌組工會到成立過程，常會有相關勞工團體或其他工會以「母雞帶小雞」的方式從旁協助，因此，獎勵措施也會提供工會、勞工團體最高5萬元獎勵金，希望促使工會或勞團致力輔導更多工會成立，發揮勞工集體力量。

「勞動部獎勵工會成立要點」可於勞動部「便民服務(捐補助專區)」（www.mol.gov.tw)下載相關申請表格，或電詢勞動部承辦窗口02-8590-2821