網紅排名竟吊車尾！ 台灣青年十大夢幻職業

2019-04-09 15:39 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



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為抵抗低薪，不少台灣年輕人加入創業行列。究竟青年老闆心中十大夢幻職業有哪些？快來看看！

無奮鬥，不青春！

無論你是社會新鮮人，還是闖蕩職場已久的老鳥，肯定都無法忽視台灣長期以來、日趨嚴重的低薪問題。面對這般窘境，不少年輕人因此選擇創業，希望靠自己力量打造出一片天。

不過職業百百種，三百六十行，行行都能出狀元，究竟現在青年提到創業，腦中閃過的夢幻職業是什麼呢？而他們又是如何辦到的？

話不多說，現在就讓我們運用《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，看看勇敢開創未來的台灣年輕人，夢寐以求的十大職業有哪些！

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10. 成為咖啡廳老闆，你愛等幾個人就等幾個人

開咖啡廳是許多人的夢想，隨著年輕人對於社區營造的認識愈多，現在有越來越多年輕人選擇返鄉創業，帶動地方活化。

好比從小在台中霧峰長大的獨立書店「熊與貓咖啡書房」老闆林德俊，將咖啡興趣、閱讀嗜好與故鄉文化完美結合，讓微型文創空間成為當地人和旅人的匯集地，透過書展、作家或藝術家演講和旅遊導覽，更加了解當地民俗風情。

此外林德俊還與亞洲大學圖書館合作，以無牆行動圖書館的概念展開「熊愛讀冊」漂書行動，在社區一家全民社造行動計畫提出想法也獲得支持，發展出實體閱讀網絡，讓更多人陶醉在瀰漫咖啡香的文學之中。

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9. 我要當海賊王！從事漁業才能真正與大海為伍

大家都知道，近年來漁獲枯竭，傳統漁業難尋出路，但就是有年輕人願意乘風破浪、一肩扛起傳承責任，把祖先流傳下來的技藝與海洋做連結，以保護珍貴的海洋資源，同時將先人流傳下來的智慧資產發揚光大。

其中，出身澎湖的歐宸源就是最好的例子，因為多虧他參與社區一家全民社造行動計畫，加入在地團隊「離島出走工作室」，一同紀錄澎湖自然資源組織及傳統「友善海洋」的漁法，並展開澎石滬修復教材編制計畫，致力於承接石滬修復人才的培育，透過教材創作形式，觸及多元群眾，讓更多人能夠認識，甚至進而加入守滬屬於所有島嶼人的海洋記憶行動！

8. 你追求玩美？投入美容產業、打造美麗就對了

如果你從小就愛漂亮，無時無刻都追求玩美，那成為美容師、美甲師、美睫師或美髮師再適合不過了！

不信你看～本身在台中擔任美髮師的Alley，就創立「假韓妞 - Alley艾莉兒」粉絲團，分享時下最夯的髮色、髮型及整理訣竅，同時還不藏私公開自己最愛用的整髮神器，讓人親眼見證她兩三下搞定造型百變的「魔指」功力。

更厲害的是，Alley對穿搭彩妝也很有一套，無論是韓系、歐美系，每一種她都能駕馭，因此怪不得IG能吸引上千名粉絲追蹤，成為網美名人新指標。

在1968年網路尚未發達的年代，美國普普藝術大師「安迪沃荷」（Andy Warhol）曾預言「在未來，每個人都能成名15分鐘。」而這句話隨著網紅時代來臨，不僅獲得應證，還成為網路逐夢者的最佳座右銘！

其中像台灣知名Youtuber古娃娃（Ｗawaku），因形象甜美可愛，加上經常推出時下爆紅美食、便商新品等開箱影片，所以不僅坐擁廣大粉絲，還被譽為「便利商店女神」。

此外，由於古娃娃常在片中與鏡頭外的男友喵喵（藏鏡喵）搞笑互動，兩人甜蜜模樣也煞羨不少人，因此其情侶挑戰或生活日常影片也深受網友喜愛，忍不住定期追蹤，跟著她發現生活裡的小確幸。

6. 求上車！神導遊更勝老司機

說到台北，很多人腦中浮現的第一印象即繁華都市，但你知道在這喧囂的城市裡，有許多傳統建築快被世人給遺忘了嗎？還好出身大稻埕的邱翊決定挺身而出，設立全台唯一具備中、英、日語步行導覽的服務團隊「台北城市散步」，致力讓全球看見台北的風情萬種。

因為在他眼裡，從艋舺、台北城到大稻埕，無論是前衛中帶著風俗，還是老舊裡蘊藏民情，每一處的民俗傳統文化都值得人們細細品嚐、佇足玩味，探索這城市的獨有特色。

因此，邱翊才決定不僅以民宿接待來自世界各地的旅客，還要用導覽方式，陪你我走過這座看似熟悉卻又陌生的城市。

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5. 社群崛起！小編一出手便知有沒有

隨著數位時代來臨，各大社群為拉近與網友之間的距離，獨具風格的有梗小編相繼登場，成為不少創業年輕人心中的夢幻職業。

也因為這樣，出身澎湖西嶼、國中畢業就來台灣本島求學、工作的曾佛賜決定返鄉工作，並於偶然參與在地課程後，發現家鄉有好多故事需要被保存下來，同時也觀察到「美」的東西更容易受到大家關注。

因此，曾佛賜決定創立粉專「西嶼．咱ㄟ厝」、當起小編，並獲得社區一家全民社造行動計畫的支持，協助他在下班之餘運用自己攝影技巧，紀錄家鄉所有人、事、物，分享鏡頭下故鄉的美好，並向離鄉的同鄉人訴說「離家不遠」之情感，好讓離鄉背井的人，也能透過粉絲團感受到「家」的溫度。

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4. 食神4ni！帶給遊子幸福的餐飲店老闆

民以食為天，而食物更是推廣文化最好的媒介，有許多青年會選擇投身餐飲業，希望透過自己用心烹煮的食物讓人們感受到幸福。然而，在社區一家全民社造行動計畫中，就有新住民媽媽以故鄉美饌串起在地人情味的溫馨案例。

離開家鄉在異鄉打拚的人，難免感到孤單寂寞，離鄉青年是如此，新住民或移工更是如此，透過台灣社區實踐協會的社工與志工們長期關注與陪伴之下，兩位新住民姐妹-小星星與阿答就在萬華區共同開設「越窩越好」小吃店，成為當地具有待用餐的友善店家之一。這樣一來，不只可以滿足大家餐食需求，發揮社區鄰里關懷互助的精神，也讓同樣遠洋來台的姐妹相互照應、彼此陪伴，整間店不只瀰漫越式料理的香氣，還充滿了在地溫情，給社區帶來更正向的循環與回饋。

3. 老人小孩的天使！保母、照護人員溫暖全社會

台灣進入少子化、高齡化社會，夾在中間的年輕人，面對托育、長照等殘酷問題也逐漸不得不正視了！

然而有需求就有市場，保母、看護或提供家事服務的職業也日益講求專業，如近年來證照化的保母一職，就吸引許多人積極爭取，其中像《今周刊》曾報導的單親媽媽蔡簣妃，因為喜歡小孩，加上她擅長做家事，所以便將技能證照化，接受勞委會補助的126小時專業保母受訓課程，開啟保母之路。

從中她發現，保母是自己做過最喜歡的工作，因為不僅心態會變年輕，接觸單純如白紙的小孩，還能獲得源源不絕的正能量，因此她十分鼓勵身邊友人考取保母證照，以迎合社會需要並培養自信。

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2. 一分耕耘一分收穫！農業精神貴在環保永續

習慣了都市匆忙，你有多久沒停下腳步看看大自然的美好呢？不只台灣本島耕作面積日漸變少，就連離島的馬祖北竿，也逐漸的有了許多水泥建築，眼見自然環境被破壞的陳開心，就希望可以在馬祖北竿推動永續生活的農夫。

由於北竿靠海，為抵抗強風、低溫等環境因素，陳開心還以永續的種植法，孕育出物種豐富的有機生態農場「北竿橋仔開心農場」，同時也是當地第一座綠建築，他以這裡為食農教育基地，成為當地中、小學校園教學的場所之一。裡面提供訪客最安全的飲食，以及津潤甘甜甘的甜草茶，為故鄉打造全新特色。他也透過社區一家全民社造計畫的協助，將原本山上荒廢以久的土地，以有機方式種植蔬菜，不只滿足食物的需求，同時也能更以友善大地的方式，讓馬祖的自然資源得以繼續保存。

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1. 巧手創造未來的手工藝家

台灣是多元文化的社會，存在不同族群、宗教和語言，而成為手工藝創業家，便是這群年輕人在愛上文化後，努力延續故鄉傳統技法的模式。

也因此，擁有原住民血統的卡塔文化工作室執行長林秀慧，不只對於原住民文化與文化保存具有長期的研究，他在社區一家全民社造行動計畫的支持之下，以「讓民族文化教育從幫孩子製作一件祭典服裝開始吧！」的概念，致力留下原住民服飾圖騰所象徵的意義，以及手藝精湛的部落工藝師技法。

不僅如此，為了讓原住民工藝品能與世界溝通，她還串連各領域工藝師，把琉璃珠、藤編、雕刻、織染、月桃等技藝有系統的進行傳承、知識編採，並於台東糖廠成立「這裡R」空間，做為作品展示與販售平台，同時培訓新一代工藝家，希望透過他們每一個作品，給大眾帶來更多連結在地情感的感受。

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月09日至2019年03月08日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『青年創業好感／夢幻職業』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次結果為DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（keypo.tw）， 以關鍵字進行語意情緒判斷，並結合網友討論聲量與網路好感度P/N比， 以各佔百分之五十的比例做出排名。