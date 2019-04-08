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社工薪資回捐一年申訴17件 衛福部將檢討

2019-04-08 20:18中央社 台北8日電

社工回捐薪資時有所聞，衛生福利部長陳時中今天說，衛福部設有申訴平台，但一年來僅收到17件申訴，「但我覺得案件不可能這麼少」，將檢討申訴系統，幫社工解決問題。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天進行「提升社會工作人力、勞動條件與人才培育及改善措施」專題報告。

根據勞動部書面報告，近3年全國針對社會工作服務業共計檢查6479場次，有585場次查有違法，違反比率9.03%，罰鍰為新台幣1957.5萬元。其中違反勞動基準法規定前三名依序為「未依規定核計加班費」有187項次、「超時工作」142項次及「未核實記載出勤情形」85項次。

朝野立委質詢時都提出監察院因社工勞動條件糾正衛福部。監委指出，調查發現，有21.2%社工實際領到的薪資低於應領到的薪資。社工身處高壓工作環境，但勞動條件不佳，經常加班卻沒有加班費只能補休，或者放棄補休，少數更有薪水未全額給付等情形。

陳時中下午受訪時表示，過去一再重申社工薪資不能回捐，將積極全面檢討。衛福部目前設有申訴平台，但從去年3月至今，只收到17件申訴案。「表面看起來很少，但我覺得案件不可能這麼少」，一定是通報系統讓社工覺得不方便或有所顧慮，不願申訴。

因社工申訴，社會工作團體就會受罰；但陳時中說，社工可能不想破壞跟民間團體的關係，且因近年社會工作募款較為不易，民間團體可能有營運上的困難。

陳時中說，將研擬檢討申訴機制，重點不是開罰，而是協助解決問題。衛福部也提出社工薪資提升方案與行政院討論中。

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