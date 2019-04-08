社工也「做功德」？打假卡、無加班費 薪資又被迫回捐

2019-04-08 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



社工也在「做功德」？全台社工工會曾進行勞動權益調查，發現社工每日出勤9個多小時，卻得打假卡、將工作帶回家，甚至有人薪資遭回捐。勞動部也說，社工勞檢違法比率約一成，多是沒給加班費。衛福部長陳時中坦言，社會工作缺錢缺人，承諾提高政府委辦計畫和補助案的費用編列，另明定不可薪資回捐，維護社工權益。

立法院社環委員會今邀請衛福部、勞動部及教育部進行「提升社會工作人力、勞動條件與人才培育及改善措施」專案報告。勞動部指出，近3年社工勞檢稽查的違法比例約一成，包括未給加班費、超時工作及未核實紀載出勤情形。

薪資待遇上，衛福部也表明具公務人員身分的社工待遇雖有4萬到6萬，但公部門的約聘雇社工薪資就掉到3.3萬到3.8萬元不等，而民間社福單位所聘的社工薪資更低，約2.4萬到3.3萬元，與其他專業人員待遇差很大。

立委楊曜質詢表示，依全台社工工會調查，社工每日平均出勤9小時40分，其中21%只能打卡8小時，36%把工作帶回家，還有一成人被迫「薪資回捐」，工時黑數加上低薪，以致無法留住人才，也讓山地離島社工人力更不足。

立委陳瑩質詢也說，長照領域的照顧服務員薪資樓地板都能3.2萬起跳，社工高工時又低薪，也拿不到加班費，專業要求和薪資待遇完全不平等。

「社會工作確實缺錢缺人。」衛福部長陳時中答詢表示，薪資回捐問題主因，就是政府經費挹注不足，加上大環境不好，民間社福單位對外募款也比以前少，導致有單位違法將雇主應負擔的勞健保費用，直接在社工薪資內扣除。

在一片檢討聲浪中，陳時中承諾，將向主計處爭取提高委辦民間社福單位的計畫預算編列，若是社福補助案則會檢視費用，必要時請縣市政府視財務狀況協助補足，讓單位能調高社工待遇。

衛福部社工司長李美珍也強調，106年後明文規定不可再有薪資回捐情形，否則單位涉違勞基法「薪資未全額給付」條款，有法可罰。另外，也建議勞雇雙方在談妥薪資後，訂定書面契約取代口頭契約，避免未來出現薪資爭議。

不過，因理解小型單位財務運作困難，衛福部今年度增列專案計畫管理費，讓承辦計畫案的單位能申請每名社工每月最高1000元補助，降低財務負擔。