社工薪資「回捐」陋習 陳時中：提高委辦計畫經費來解

2019-04-08 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



長期以來都有社福行業之雇主要求社工人員薪資「回捐」的情形；立委質疑工時高、薪水低的基層社工還得「做功德」，不僅違法更對基層社工待遇雪上加霜，質疑相關單位查核不力，希望政府能硬起來。

衛福部部長陳時中表示，希望將每個委託辦理計畫的費用編足，以委辦計畫經費升高，機構補助減少為方向，另加強社工待遇與相關條文宣導，避免機構與社工的對立。

今天上午社福及衛環委員會邀請衛福、勞動及教育部就「提升社會工作人力、勞動條件與人才培育及改善措施」做專題報告。立委陳宜民質詢，每當家暴情形出現時，警察第一時間通常不敢破門，都是社工員冒著生命危險進去，但身為第一線的社工員，常遭受語言、肢體、心理、性騷擾等暴力，詢問是否有增列防身等相關課程安排，讓社工員有基本的自身保護。高教司回應，課程由各大專校院系所設立，教育部會加強課程實習機制，期讓社工人員課程配套更完善。

立委蔣萬安則質詢，社工員得「做功德」，薪資回捐的陋習情形嚴重，質疑相關單位查核不力。蔣萬安說，薪資回捐情況分兩類，第一種為社福機構雇主給社工員薪資，但對政府高報或浮報；第二種為實際跟社工員就職時談好的薪資，但在實際付的比較少，部分轉為捐贈。

他也說，社工人員為何人力短缺，因勞動條件惡劣，高工時、高壓，加班費拿不到等，讓資深社工逐漸流失外，第一線永遠是最菜最嫩的社工，且據統計每一年社工畢業生3000人中，投入社工相關行業的不到一半，希望政府加強制度，並與相關部會討論提出辦法。

陳時中回應，衛福部與勞動部合作，於去年設置「社福人員勞動申訴及溝通平台」申訴案件中若涉及勞動法令，將要求地方勞政機關會同社政機關共同派員查處，以提高檢查效度。只是效果上不是那麼好，目前一年接獲17件申訴案。蔣萬安仍質疑查核不力，陳時中說已有新規定要求社工雇主在簽核契約上，社工員的薪資、專業加給等項目一筆一筆列示，讓明細清楚，才能簽署並核銷。

蔣萬安詢問，為何會出現薪資回捐問題，本質為何？陳時中說，主要是政府經費挹注不足，社工機構經費拮据，加上大環境不好，對外募款比以前少等因素所致。