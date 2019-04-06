勞部修法提高移工宿舍面積 每人只多了0.121坪

2019-04-06 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部在3月預告「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」修法草案，除新增雇主聲明事項，要求雇主自主報備宿舍是否符合建管、消防規定，另一重點則是將移工每人住宿面積由現行的3.2提高至3.6平方公尺，多了0.4‧平方公尺，換算下來等於只有0.121坪。移工團體對此沒意見，但雇主卻礙於空間成本增加，急跳腳。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠說，勞動部參考國際勞工組織(ILO)建議書規範，居住面積每人應達3.6平方公尺，且不可共用一床，因此將移工住宿面積由現行3.2平方公尺提高至3.6平方公尺，並規範雇主應提供個人衣物櫃，一切符合國際標準。

台灣國際勞工協會（TIWA）成員吳靜如說，重點從來不在於移工住宿空間多大，就算提高到每人100坪，若居住環境不安全，遇意外無從逃生，也是枉然。不過，中華民國人力仲介協會理事長胡中裕卻認為，增加住宿面積等於增加雇主成本，讓不少雇主哀哀叫。

薛鑑忠表示，勞動部之前有訪查，只有1成到1成5的工廠宿舍面積不符新修正後的規定，他也解釋，面積計算方式是以人頭乘以每人面積規定，若一間宿舍房住10個人，就需要36平方公尺空間，如果現有空間太小，也可以安排減少住1個人，調配空間即可，應不難達成。