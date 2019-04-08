別總將目光放在年終獎金上 你最該看「如何提升自己的價值」

2019-04-08 10:12 聯合新聞網 文／時報出版提供



圖／Stocksnap 分享 facebook 老張第一年去公司上班的時候，年底領了五萬元的年終獎金。他私下裡打聽之後，知道別的同事年終獎金只拿了兩三萬元，心裡一樂，就帶著老婆孩子去五星級飯店住了一晚。到了第二年發放年終獎金的時候，老張又拿了五萬元。他又暗自打聽，看其他同事拿了多少。結果，有人拿的和自己差不多，有人拿的比自己少。這一比較，老張的心情和前一年不同了，他雖不至於特別高興，但也不至於難過。

於是，他帶著老婆孩子去川菜館吃了一頓。到了第三年，讓老張意外的是，自己居然又領了五萬元年終獎金。他本以為這次的情況和前一年一樣，大家沒什麼太大的區別。結果，同事們全都笑呵呵的，一看就是有什麼喜事，細問之下，方知人家拿了十幾萬元的年終獎。老張頓時就慌了。一整天下來，他都沒心思好好工作，下班後也不回家，一個人怏怏不樂地在大街上閒逛。

老張起初覺得是公司對他有偏見，根本是欺負人。但他回顧了這三年來自己在工作上的表現，深思之餘，發現自己居然平平淡淡的，沒什麼成績可以拿出來說嘴。倒是第一年，因為初來乍到，為了盡快熟悉業務，他很拼，經常加班到深夜，有時還會犧牲週末的時間，雖說成績沒多厲害，但至少也是有的。然而，之後這兩年，他似乎一直都處於吃老本的狀態。上司也不怎麼指派新項目給他，手上的老項目也都不怎麼賺錢。

其實，他可以主動去跟上司要新項目，但這樣一來，承接了新專案，就要去面對、處理很多新問題；另一方面，他覺得工作沒必要那麼拼，差不多就可以了，做得多未必得到的多。於是，老張就這麼耗著，每天都做相同的事。準時下班後，他會找上三五好友，要麼去喝酒，要麼去唱歌，日子過得很逍遙。

想到這裡，老張總算明白了為什麼他的年終獎金連續三年都沒有變化。如果繼續這樣下去，到了明年，年終獎金別說是五萬元，可能連兩三萬元都沒有了。老張的問題不在年終獎金上，那只不過是他近三年來工作的一個回饋，他的問題在自我滿足和不思進取上：自認為很優秀，一年做下來的成績可以用上一輩子，殊不知，放慢的步調終究趕不上別人的奔跑。

學開車的時候，我認識了一個大哥，他姓徐，我們都稱呼他為老徐。老徐每次來都笑呵呵的，手裡拎著一大袋農夫山泉請我們喝。我們都很不好意思，雖然年紀是比他小，卻也不方便總是讓他招待。於是，我們幾個說好要請老徐吃頓飯。老徐是那種跟誰都能聊得來的人，可謂知心大哥。而且，他從不倚老賣老，用教育性的口吻跟我們說話。他還經常跟我們講他在工作中的趣事，我們都很喜歡聽。這次吃飯的時候也沒能「倖免」。其中一個夥伴就嚷嚷著說老徐跳槽了，一個月的薪水等於他之前一年的年終獎金。我們都覺得這話太過誇張，雖然嘴上起哄，心裡卻都不相信。這時，另一個夥伴說道：「老徐，那你就說說吧。還有啊，你跳槽到哪了？」

認識老徐的時候，他還是一家超市的倉庫管理員。那是一家地方性連鎖超市，因為物美價廉很受當地人喜歡，效益還算不錯。即便如此，作為一名倉庫管理員，老徐一年的薪水也非常有限，幸好他不抽菸不喝酒，也沒其他什麼用錢的地方，倒是省了一些。因為平常也沒什麼興趣嗜好，老徐的心思全都放在工作上。雖然他只是一名倉庫管理員，但與其他同事不同的是，他把本職工作做得非常好，在庫存管理方面有不少經驗。老徐所在的那家超市有種說法，就是管倉庫缺誰都可以，唯獨不能少了老徐。他的專業和敬業就連超市的總經理都知道，後來就被提拔為倉庫主管了。權力大了，責任也大了。老徐並沒有因為自己升職了就開始懈怠，忙的時候，他也會親力親為，還會把自己的心得和好方法傳授給其他同事。

然而，即便如此，老徐在超市工作了近十年，每年的年終獎金也不過三四萬元。因為成家又有了孩子，要用錢的地方多了不少，老徐現有的薪水已經無法滿足一家人的開銷。老徐本想跟總經理提加薪的事，不料，原來的總經理被調走了，新任總經理一上來就開始壓低成本，特別是人事成本。這樣一來，別說是加薪了，能不能保住原來的薪資和獎金都是問題。就在此時，一家電子製造企業需要招聘一位倉庫主管，而該企業是中外合資的，平時招聘門檻很高，非國立大學畢業的不要。老徐雖是大學生，卻不是國立大學畢業的。看到招聘條件後，他不得不打退堂鼓。可是他又在想，履歷還沒投呢，怎麼就認定自己不行？於是，他投了一份履歷過去，並附上一封求職信，言辭誠懇。履歷投了一個月都沒有收到任何消息，老徐很失望，覺得這家企業重學歷，不重能力。正當他轉而去關注別的企業時，這家企業的

HR卻打電話來了，請他在規定時間內前去面試。

老徐喜出望外，因為這家企業是他一直想去的，那裡不僅福利、待遇很好，而且還是世界五百強，進去後也許能跟優秀的人學到不少。面試結果很不錯，而且對方發現小看了老徐，遠遠沒有想到他在倉庫管理領域這麼專業。談定待遇後，老徐收到了offer。後來，老徐才從部門經理口中得知，是超市的原總經理推薦了自己─原總經理和這家企業的某個部門經理是同學。老徐現在也是兢兢業業，一點都不敢懈怠。他現在的年終獎金是從前的十倍，靠的不是別的，而是他自己的實力。

盧曉昭近來有點衰。事情的經過是，一個獵人頭公司在年前找到了盧曉昭，說有一個更好的工作機會要給她。她原本沒有跳槽的打算，只是正好跟上司吵了一架，心裡鬱悶到不行，便回覆對方答應去面試。面試很順利，對方對盧曉昭的能力和她提出的薪水條件都給予高度的認可。照理說，離職需要一個月的交接期，盧曉昭一算，那時剛好要發年終獎金。於是，她便想等領了年終獎金後再去新公司報到。但她又不能直說，只能告訴新公司說老闆出差了，一直沒辦法辦理離職手續。盧曉昭就這麼一直拖著，眼看到了發年終獎金的時候，沒想到接到一個通知，說年終獎金等春節之後再發。盧曉昭心想這下完了，不能一直用老闆出差這個藉口啊，於是她想出了另一個藉口─自己身體不好，要等年後才能上班。

新公司一聽就不樂意了，意思是：我們都等妳一個多月了，而且我們這邊也急需用人。照理說，盧曉昭此時就該過去，不過她覺得自己是被挖角的那個人，原本就可以談條件，而她沒有在薪水上談條件，那就在時間上晚一點報到吧。盧曉昭在家裡安心地過了一個年，開工後才知道，年終獎金要分季度平攤到每個月當中。她當下氣急，遞出一封辭職信就走人。從原公司出來後，她就撥通了新公司人事部的電話，告訴對方她隔天就可以去報到。沒想到，對方很抱歉地告訴她，那個職位已經找到更合適的人了，既然她身體不好，還是以休養為重吧。就這樣，盧曉昭因為年終獎金而錯失了一次更好的工作機會。

圖片出處／別讓無效努力害了你／時報出版 分享 facebook 所謂的機會，可遇而不可求，若想再找一份條件相當的工作，沒那麼簡單。事實上，有不少職場人都犯過和盧曉昭一樣的錯誤。大家總是覺得年後回來是求職高峰期，可愈是高峰，反而愈難找到理想的工作。既然有更好的機會擺在眼前，就不要再貪戀即將到手的那點好處。我們都很看重年終獎金，認為拿得少就是吃虧。事實上，年終獎金的多寡除了和公司效益直接相關之外，還跟自身的努力程度有關係。不要總是把目光放在年終獎金上，你最該看的，是如何提升自己的價值。

（作者／瓊華 本文出自時報文化《別讓無效努力害了你》，未經同意禁止轉載。）