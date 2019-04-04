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兒童節、清明節出勤上班 勞動部：工資加倍

2019-04-04 18:18聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

清明連假啟動，勞動部在臉書發文提醒，兒童節及民族掃墓節（清明節）為法定的國定假日，若勞工在這兩天出勤，雇主需給加倍工資，如果這兩天適逢勞工的「例假」或「休息日」，雇主必須讓勞工擇日補假。

勞動部指出，兒童節與民族掃墓節為國定假日，雇主應依法給假並給薪，若雇主徵得勞工同意在這兩天出勤工作，薪水就應該加倍發給；如果這兩天本來就是勞工的例假或休息日，雇主必須讓勞工於其他工作日補假，補假日期可由勞資雙方協議。

勞動部提醒，兒童節(4/4)及民族掃墓節 (4/5)都是國定假日，雇主應依法給假...
勞動部提醒，兒童節(4/4)及民族掃墓節 (4/5)都是國定假日，雇主應依法給假並給薪。圖/擷自勞動部臉書
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