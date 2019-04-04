台南七股科工區開發 可望提供近萬職缺

2019-04-04 14:37 中央社 台南4日電



經濟部於1月28日同意核定台南市七股科技工業區設置後，台南市政府預計下半年啟動甄選受託開發商，辦理園區開發，開發完成後可望創造近1萬個工作機會。

台南市政府經濟發展局代理局長蕭富仁今天受訪表示，七股科技工業區開發案是市長黃偉哲上任後的市政發展5大主軸之一。園區基地位於台糖三股農場範圍內，面積共141.34公頃。開發後公設面積為63.85公頃，提供77.5公頃土地供設廠使用。

蕭富仁指出，七股科技工業區土地款由市府籌措，其餘開發工程費用由受託開發商籌資。財政部地方建設基金管理會已審查同意申貸土地款新台幣10億元，後續將循程序於5月底前完成土地價購，今年下半年正式啟動甄選受託開發商。

蕭富仁表示，七股科技工業區開發採公共工程與廠商建廠同步進行，可大幅縮短廠商建廠時程，以利廠商儘早營運及掌握投資利基。工業區內規畫10公頃專區供未登記工廠進駐，希望有助解決違章工廠汙染環境問題。

他說，未來經發局將管控及協助廠商建廠過程相關行政審查工作、提供融資專案及舉辦說明會，讓進駐廠商可如期完成建廠營運。工業區開發完成後，預期可有127家廠商進駐、創造9540個工作機會。