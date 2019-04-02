幫訂便當遭嫌棄 OL爆氣貼紙條嗆「再吵吃大便」

2019-04-02 21:21 聯合新聞網 綜合報導



有網友在臉書抱怨替公司同事訂便當還遭嫌棄，一氣之下統一訂購同樣餐點並貼紙條怒嗆。圖擷自爆怨公社 分享 facebook

不論是在校園或職場中，幫忙訂便當、飲料是團體生活裡無可避免的事，要是再碰上他人意見一堆的情況，可真會讓人大翻白眼。有名OL網友就在臉書不公開社團「爆怨公社」分享自己幫訂便當反遭嫌棄，讓她大嘆「吃力不討好」，怒開大絕對付公司同事。

原PO在「爆怨公社」氣憤表示，「每天神經緊繃的事情，就是訂便當、想便當、看菜單本，結果累得要死狀況下還要被嫌棄！」面對同事的各種意見，原PO請其他人自己訂又被嫌麻煩，一氣之下她理智斷線，一不做二不休，決定統一訂購一樣的餐點。

從原PO貼出的照片中可見，兩個便當塑膠袋外霸氣的寫著：「全部都雞腿，吵（嫌）的人吃大便！」及「全都吃麵，吵（嫌）的人吃大便！」。照片曝光短短幾小時，就引來大批網友打抱不平，紛紛留言「不吃就叫他們自己買」、「本來就應該這樣，囉嗦的自己去訂」、「真的，不知道訂的人的辛苦」。

也有不少人「心有戚戚焉」跳出來分享類似經驗，「我之前也幫忙訂餐一年，遇到有的會（配菜）那個不加這個不加、訂A拿B，一年下來至少倒貼好幾千塊，真的最後會叫他們吃大便」、「之前公司會一個禮拜輪一次訂便當，我都是統一叫一樣的便當，管你什麼菜不吃」、「幫訂過飲料，去冰半糖、少冰微糖、少冰少糖、微冰微糖、去冰無糖、少冰半糖，還有溫的……」。