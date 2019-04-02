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老公請喪假卻遭同事瘋狂指責 她怒：勞基法是假的？

2019-04-02 21:01聯合新聞網 綜合報導

老公請了喪假後，卻不被公司同事諒解，同事甚至還私訊指責他的不是。示意圖／截自Un...
老公請了喪假後，卻不被公司同事諒解，同事甚至還私訊指責他的不是。示意圖／截自Unsplash
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勞基法是假的嗎？」，請喪假卻遭到同事指指點點？一名女網友表示，公公因流感過世，老公便向公司請了喪假，沒想到同事知道此事後，竟不斷指責老公的不是，更抨擊他「親人跟工作，要好好拿捏」，認為請喪假就是不為公司著想，讓女網友看了超級傻眼，暴怒回嗆，「下次你死老爸，再來告訴我，親情跟工作你選哪邊」！

女網友在《爆怨公社》發文表示，家裡的兩個小孩和老公都得了流感，公公更是因為流感而不幸去世。照顧小孩之際，還要處理公公的後事，讓夫妻兩人忙得不可開交，隨後老公也依公司規定，向主管報備後請了喪假，不料這樣的舉動卻引發同事的不滿。

同事向原PO的老公詢問請假日期未果後，竟突然暴怒開砲，不斷指責原PO的老公業績不好，更將公司人力短缺的問題歸咎在他身上，一副「好同事勸誡」的模樣，卻瘋狂批評原PO的老公，甚至威脅他會被主管「開刀」，要他「親人跟工作，你還是要拿捏」，讓原PO看了超級火大。

原PO在貼文中提到，一直以來老公都是照排休休假，若有其他事情，也會和其他員工「調假」。再者，老公目前也感染了流感，「難道希望他去公司散播病毒嗎？」。面對同事的惡意批評，讓原PO相當暴怒，立刻回嗆該名同事，「我是○○的老婆，下次你死老爸，再來告訴我，親情跟工作你選哪邊！」

網友看見貼文後，也紛紛留言誇獎原PO，「回的好！」、「這樣回就對了，根本欠嗆！」、「回得太好了，小朋友感冒家長很辛苦」，也有網友抨擊這名同事，「親人跟工作選哪邊？這種問題他怎麼問的出口」、「互相體諒都不行嗎？」，也有網友質疑該名同事的表達能力，「完全看不懂對方到底在講什麼？」、「對方是語言能力障礙嗎？」。

女網友將對話紀錄分享到網路。圖片來源／爆怨公社
女網友將對話紀錄分享到網路。圖片來源／爆怨公社
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同事的表達能力，讓網友紛紛吐槽。圖片來源／爆怨公社
同事的表達能力，讓網友紛紛吐槽。圖片來源／爆怨公社
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勞基法爆怨公社
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