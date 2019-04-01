經濟、職場不友善 5成民眾不想生小孩

2019-04-01 13:22 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



根據國發會估計，台灣人口自然增加率將在2020年由正轉負，且去年台灣生育率已創下8年新低，顯見少子化問題越趨嚴重。 聯合報系資料照片╱記者郭乃日攝影 分享 facebook 調查顯示，5成民眾沒有生育小孩的意願。另根據國發會估計，台灣人口自然增加率將在2020年由正轉負，且去年台灣生育率已創下8年新低，顯見少子化問題越趨嚴重。探究原因，除了經濟因素外，職場環境也是重要因素，yes123人力銀行發言人楊宗斌指出，此事需要政府與企業共同解決。

政府補助不足

根據yes123人力銀行調查，在年滿20歲的勞工中，不論已婚或未婚，有計劃生小孩的約為49.9%，沒計畫生育的則為50.1%，而探究民眾不想生小孩的原因中，前5名依序為：「轉的錢不夠養」、「買不起房子」、「工作繁忙」、「社會太亂」、「對台灣教育不滿」，楊宗斌分析認為，台灣少子化問題不只跟一般認為的低薪、工時過長等問題有關，其他如高房價、教育環境、治安問題等因素也都是拒生的導火線。

政府雖為鼓勵生育而搬出育兒津貼每月3千至6千元、生育補助每胎2萬至3萬，但根據yes123調查，仍有高達81.1%的上班族表示，不會因為政府現有的獎勵補助而有生或多生一個小孩的慾望。另有63.8%的受訪者認為，生育補助應該要一胎超過3萬塊才夠、52.1%亦認為每月育兒津貼要超過6000元才夠。

職場環境不友善

除了覺得政府津貼、補助不足外，根據調查，上班族認為從出生到20歲，為小孩準備的生養育基金平均要存到607.3萬元，甚至有21%的人認為，基金要存到1千萬元以上才夠，若以經常性薪資4.17萬元計算，需要12.1年不吃不喝才能準備好。調查中也發現，民眾預估家庭總月收入要到10.2萬元，才有生養小孩的能力。

此外根據調查，職場壓力也是讓民眾畏懼生小孩的原因，有61.2%受訪者認為，如果同事請育嬰假，公司並不會另聘人力，而是要其他同事增加工作量，無形中增加同事間的緊張；而請育嬰假的人中，有41.1%認為雖能回到原公司上班，但會被調離原職；另外就家庭照顧假的7天期間是否給薪，只有38.5%企業願意給薪，之中又高達32.2%的企業主只願給半薪，都可見職場環境對民眾生育的不友善。

楊宗斌表示，兒童節將至，但與其擔心未來沒小孩過節，更嚴重的恐是未來清明節沒人掃墓。綜觀此次調查結果，若要改善台灣生育率，不論是政府或企業，除打造更為友善的職場環境外，更要落實生養育補貼政策、員工福利，甚至提供購屋安家的協助等，讓民眾減輕負擔、無後顧之憂，才能增加生育小孩的意願，進而解決國家未來勞動力與競爭力問題。

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