復健福音！他們打造全身型外骨骼機器人 獲創客冠軍

2019-03-30 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



為鼓勵民眾發揮創造力與實踐力，勞動部舉辦「百萬創客擂台競賽」，今公布得獎名單，百萬冠軍得主是台灣智慧機械與輔具實驗室 (Tai Mecha lab)，以獨步全球的姿態感測技術，打造可運用於復健及行動輔助的機器人，更是台灣第一台全身型外骨骼機器人。

「百萬創客擂台競賽」吸引超過200組團隊參賽，經過初賽海選，共15組團隊晉級決賽。歷經2個月的密集實作，由勞動部提供機具設備與專屬導師，強化作品完成度與市場價值，勞動部今在西門紅樓舉辦頒獎典禮暨成果發表會，最後由台灣智慧機械與輔具實驗室研發的「全身型外骨骼機器人」奪下冠軍與人氣獎，分別獲100萬元、5萬獎金，其作品技術突破醫療輔具限制，因應未來長照產業需求，商業潛力無限，評選委員皆給予高度肯定。

勞動部勞動力發展署指出，其餘獎項包括最佳創客創意獎得主為Spherical Motion團隊研發，擁有3個自由度的「第三代球型馬達」，團隊由6位平均年齡不到19歲學生組成，創意發想十足並致力實現。

最佳實作應用獎則由33.3 R.P.M.團隊，巧妙運用雷射切割設計製作完成的「一起打造一台黑膠唱機」，實用性高且功能完善，一般人也可輕鬆組裝；最佳市場機會獎是飛樂思創意團隊研發的「智慧棲木秤」，貼心協助飼主照顧寵物鳥體重變化，搶攻寵物商機後勢可期。

今天活動現場也展示了15組晉級決賽團隊作品，包含年長者化妝用輔具、法律問答機器人、行動藥師、多杯飲料環保提袋、改善安全帽悶熱之彈簧式螺旋結構等，新奇有趣，令在場民眾眼睛一亮，其中年紀最大的參賽者為66歲，所開發的電輔自行車，讓人人都可以會騎腳踏車