親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎瀕絕不歸路
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日職／王柏融不再挖地瓜 首安終於出爐啦

《富比士》30 歲以下美女創業家：妳要非常厚臉皮才有機會

復健福音！他們打造全身型外骨骼機器人 獲創客冠軍

2019-03-30 16:30聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

為鼓勵民眾發揮創造力與實踐力，勞動部舉辦「百萬創客擂台競賽」，今公布得獎名單，百萬冠軍得主是台灣智慧機械與輔具實驗室 (Tai Mecha lab)，以獨步全球的姿態感測技術，打造可運用於復健及行動輔助的機器人，更是台灣第一台全身型外骨骼機器人。

「百萬創客擂台競賽」吸引超過200組團隊參賽，經過初賽海選，共15組團隊晉級決賽。歷經2個月的密集實作，由勞動部提供機具設備與專屬導師，強化作品完成度與市場價值，勞動部今在西門紅樓舉辦頒獎典禮暨成果發表會，最後由台灣智慧機械與輔具實驗室研發的「全身型外骨骼機器人」奪下冠軍與人氣獎，分別獲100萬元、5萬獎金，其作品技術突破醫療輔具限制，因應未來長照產業需求，商業潛力無限，評選委員皆給予高度肯定。

勞動部勞動力發展署指出，其餘獎項包括最佳創客創意獎得主為Spherical Motion團隊研發，擁有3個自由度的「第三代球型馬達」，團隊由6位平均年齡不到19歲學生組成，創意發想十足並致力實現。

最佳實作應用獎則由33.3 R.P.M.團隊，巧妙運用雷射切割設計製作完成的「一起打造一台黑膠唱機」，實用性高且功能完善，一般人也可輕鬆組裝；最佳市場機會獎是飛樂思創意團隊研發的「智慧棲木秤」，貼心協助飼主照顧寵物鳥體重變化，搶攻寵物商機後勢可期。

今天活動現場也展示了15組晉級決賽團隊作品，包含年長者化妝用輔具、法律問答機器人、行動藥師、多杯飲料環保提袋、改善安全帽悶熱之彈簧式螺旋結構等，新奇有趣，令在場民眾眼睛一亮，其中年紀最大的參賽者為66歲，所開發的電輔自行車，讓人人都可以會騎腳踏車

勞動部次長林三貴表示，勞動部致力開發民眾的創新創意潛能，在全國成立6處創客基地，鼓勵民眾學習新科技與跨領域整合，以創意改善社會與生活問題，為我們帶來更美好的生活。

台灣智慧機械與輔具實驗室 (Tai Mecha lab)團隊成員，以獨步全球的姿...
台灣智慧機械與輔具實驗室 (Tai Mecha lab)團隊成員，以獨步全球的姿態感測技術，打造可運用於復健及行動輔助的全身型外骨骼機器人。記者葉冠妤/攝影
分享
勞動部舉辦「百萬創客擂台競賽」，吸引超過200組團隊參加，最後由台灣智慧機械與輔...
勞動部舉辦「百萬創客擂台競賽」，吸引超過200組團隊參加，最後由台灣智慧機械與輔具實驗室 (Tai Mecha lab)獲得百萬冠軍。記者葉冠妤/攝影
分享

勞動部寵物

相關新聞

專家：工作中若浮現這幾種徵兆 表示該離職了

2019-03-30 00:02

2成7不知適合什麼 勞動部職涯列車全台開跑幫找工作

2019-03-29 19:10

逾5成上班族 未來想投身餐飲業

2019-03-29 14:46

工作機會多 逾5成上班族有意投身餐飲業

2019-03-29 11:18

五成八畢業生盼首份工作超過30K 最嚮往企業是「它」

2019-03-29 10:51

漁船船員納入責任制 最快4月上旬公告

2019-03-28 18:47

新鮮人熱門職缺 瞄準科技、網紅

2019-03-28 17:01

人力銀行：類比、數位工程師 穩坐高薪榜

2019-03-28 14:53

培訓標準化 菜鳥別怕

2019-03-28 14:53

職能基準分析 擁2大優勢

2019-03-28 14:53

甘為公司賣命卻失升職機會 老闆：你阻礙自己進步

2019-03-28 14:26

勞動部放寬大專就業學程資格 不限大四生也能參訓

2019-03-27 18:38

這公司徵才要求「英文程度越低越好」 月薪最高12萬元

2019-03-27 16:53

她工作27年卻「被公司跳槽 」3次 百萬退休金飛了

2019-03-27 13:58

青年勞工就業調查 29歲以下平均薪資首度破3萬

2019-03-26 18:49

開會突然「內急」怎麼辦 即學8招技巧脫身

2019-03-26 16:16

勞動部調查：青年平均薪資首次突破30K

2019-03-26 14:23

拒絕面試反被嗆難搞Loser 這間公司讓她感覺超沒品

2019-03-26 12:15

薪資太低、工作沒前景…逾三成青年想換工作

2019-03-26 11:35

進用視障按摩師 公司多贏

2019-03-23 23:32

公部門短期職缺 身障者搶登記

2019-03-23 23:28

新北就博會虛擬面試 求職好幫手

2019-03-23 13:27

北市就博會花博登場 204家業者開出7673職缺

2019-03-23 12:54

上班11hr領1千！他提離職卻收到讓人「傻眼翻」簡訊

2019-03-23 10:40

勞動部今年擴大勞檢1千8百家變8千家 鎖定5大面向

2019-03-22 16:32

38歲男當董事長司機領三萬五 網友：騎驢找馬吧

2019-03-22 16:00

請病假太多想預支薪水遭拒 網友：沒資遣你很佛心了

2019-03-22 13:59

離開公司，我過得不錯！自由工作者最重要的小事

2019-03-22 12:39

鼓勵青創 乙種旅行社資本額砍半

2019-03-22 00:05

棄竹科高薪做行銷三年終領40K 網嘆：怎娶老婆

2019-03-21 16:59

千萬房仲達人 小四就在做代購

2019-03-21 14:52

航空罷工須預告？立委一再逼問…勞長表態反對

2019-03-21 01:28

罷工醞釀中...長榮空服工會今見林佳龍 籲撤罷工預告期

2019-03-21 00:49

搶才！ 雄獅集團主管最重視新鮮人這三項能力

2019-03-20 14:40

台師大就業博覽會 企業釋上萬職缺

2019-03-20 12:12

月薪最高7.4萬元 科技部RAISE計畫助博士接軌產業

2019-03-20 11:25

明起生效／月薪沒4萬 面試前須揭露薪資

2019-03-19 23:43

月薪低於4萬雇主刊登職缺須揭露薪資 違者最高罰30萬

2019-03-19 16:30

假日配送蔬果試辦四周 公總：物流業人力、工時未增

2019-03-19 10:20
看更多

熱門文章

吳德榮：明天北台灣更濕涼 清明連假又有鋒面到

2019-03-30 06:56

4月星座塔羅運勢：天秤事業財運有驚喜 天蠍桃花運多

2019-03-30 06:30

媳婦崩潰婆婆超愛跟 網友：婆媳關係難解

2019-03-29 17:03

專家：工作中若浮現這幾種徵兆 表示該離職了

2019-03-30 00:02

研究發現：全穀飲食防肝癌 比蔬果厲害

2019-03-30 07:53

2月1日在台北車站買三個排骨便當的人…你中千萬大獎啦

2019-03-30 08:12

女兒帶男友住家裡啃老3年 母報警趕人也沒用

2019-03-29 17:57

皮膚透明的「玻璃蛙」 動物園首次繁殖成功

2019-03-29 18:25

孫芸芸挺胸露腿、廖曉喬裡面沒穿 姑嫂辣撐alexanderwang微風南山開幕

2019-03-29 20:21

爸媽從小只愛哥哥！ 他用「6位數」獎金證明自我價值

2019-03-29 17:37

沒開藥不付錢？父母狂問醫生50個問題 竟要求退掛號費

2019-03-29 21:41

大樂透一億頭獎一注獨得 新北市開出

2019-03-29 22:28

「鳥人」創意旅店開幕 把網美打卡風潮搬進客房

2019-03-29 19:57

每日星座運勢／雙子朋友成愛情助力 財運家勿露財

2019-03-30 00:00

醫師告訴你 怎麼分辨「好痣」、「壞痣」

2019-03-30 10:02

【女性心聲】桃樂絲／那些留在娘家的物件

2019-03-30 06:00

立院三讀！ 哺乳室不可設在廁所 對號列車都該有

2019-03-29 23:21

哺乳室須獨立設置 旅宿業：哪來的錢？

2019-03-29 23:25

【家的形狀‧與子偕行】潘洛克／都是事後才發現原因

2019-03-30 06:00

【兒女心情】鄭翔釗／貼心的母親

2019-03-30 06:00

春雨接踵而至 水利署人工增雨再接再厲

2019-03-29 23:10

4月1日同時開幕！網美風飲茶、豪爽粵菜、跨界鮮食料理 3間新店怎麼選？

2019-03-29 22:20

探索夢號郵輪頂級皇宮套房有管家 表演聲光效果震撼

2019-03-29 17:12

醫美麻醉新制上路三個月又傳猝死 專家嘆資訊不夠透明

2019-03-29 18:18

合作海浪發電獲發明金獎 我學者結緣波羅的海三小國

2019-03-29 23:03

清明連假萬金石遊客加掃墓恐塞爆 警提醒避開這時段

2019-03-29 18:18

睡眠醫學學會調查：輪班工作者慢性失眠是固定班的兩倍

2019-03-30 11:15

增設哺乳室三讀通過 母乳媽媽好怕友善只做半套

2019-03-29 22:14

亞洲第一口油井 文化部補助1.4億轉型台灣文化路徑

2019-03-29 17:17

想當北捷第一百億人次客人？ 柯P預估：明早出現

2019-03-30 14:41

掉牙別呸掉 半小時內可以植回

2019-03-29 23:25

影／石虎公園放棄2期規畫 以造林綠化進行生態補償

2019-03-29 16:41

石虎棲地 林務局：3年內補好破網

2019-03-29 23:27

酒精鎖話題正熱 Face8台灣臉霸人臉辨識平台幫你驗明正身

2019-03-29 20:56

母乳哺育條例三讀 應設置而未設集哺乳室最高罰10萬

2019-03-29 16:42

雲林再傳3場禽流感 逾2萬隻雞鴨已撲殺

2019-03-30 13:03

石虎公園各大缺失 卓蘭鎮公所4月提改善方案

2019-03-29 17:53

北宜區間測速4月啟動 車友號召：最後巡禮回顧

2019-03-30 15:20

台史博兒童節免票 聽「兩隻老虎」變「一隻小黃蝶」

2019-03-29 23:04

連續30天平均飛時台虎第一 仍遠低於法規上限

2019-03-30 14:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top