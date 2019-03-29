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陸委會恐罰韓國瑜50萬！中市攤商捐款救賣菜郎 電話接到手軟

2成7不知適合什麼 勞動部職涯列車全台開跑幫找工作

2019-03-29 19:10聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

畢業季即將來臨，為因應青年學子的尋職就業需求，勞動部即日起串連全台於各地，辦理職涯講座、職場參訪、校園徵才等180場活動，協助青年認識自我及規劃職涯方向，順利轉銜就業市場。

據勞動部2018年「15-29歲青年勞工就業狀況調查」結果，超過2成7以上的青年初次尋職，不知道自己適合從事哪方面的工作。

勞動部勞動力發展署就業服務組長陳世昌表示，為了協助青年釐清職涯方向，並適性就業，勞動部結合學校資源，並補助大專校院在校園內辦理職涯與就業準備講座、企業參訪及校園徵才活動，更串連全台5處青年職涯發展中心（YS）與台灣就業通，舉辦職涯講座、企業參訪、職涯夏令營、職涯諮詢與線上就博會等超過180場活動。

陳世昌舉例，曾參加高屏澎東分署青年職涯發展中心「鋼鐵人職場體驗計畫」的庭維，原本當業務，後轉戰零售業，一路從基層到主管職，卻因受限公司營運策略，未能發揮個人創意，選擇離職，參加為期兩週的鋼鐵人培訓課程中，強調「行銷、業務、電商思維」三大職場關鍵力，並由企業高階主管帶領分組實戰演練，庭維從中獲得高雄捷運站長的體驗機會，最後更進入知名零售業擔任主管職，薪資還比之前工作提高1成以上。

職涯相關活動資訊請上台灣就業通「青年薪就業-職涯列車全台開跑」專頁（ https://reurl.cc/4d0eK ）查詢。

鋼鐵青年劉庭維因參加高屏澎東分署青年職涯發展中心「鋼鐵人職場體驗計畫」，不但重拾...
鋼鐵青年劉庭維因參加高屏澎東分署青年職涯發展中心「鋼鐵人職場體驗計畫」，不但重拾工作熱忱，找到比先前工作薪水提高1成以上的職務。勞動力發展署/提供
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