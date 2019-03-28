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漁船船員納入責任制 最快4月上旬公告

2019-03-28 18:47聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

行政院長蘇貞昌日前到屏東視察時宣布漁業將適用勞基法84之1條（俗稱責任制），勞動部今召開法規委員會，通過將漁船船員納入責任制行業適用，最快4月上旬公告。

考量工作型態特殊，漁汛時期漁船作業恐超過法定12小時，雖之前已放寬彈性工時，勞動部進一步在本月4日預告漁船船員納責任制，引來移工團體質疑恐侵害外籍漁工權益，工時拉長且領不到加班費，導致勞動環境更加惡劣。

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨表示，法規會委員今討論時，都能理解責任制並非「工時無上限」，勞資雙方仍須約定工時，且送地方政府核備，若超過約定工時仍必須付加班費，地方政府也會勞檢。

謝倩蒨強調，勞動部職安署已在1月提供出勤紀錄範本供漁業署參考，且相關勞檢會持續進行，也會再與漁業署討論是否要訂定工時指引。

據農委會漁業署2017年統計，漁船船員共有4萬8290人，包含遠洋漁業船員約1萬3156人、近洋漁業船員有3萬5134人，其中有1萬2557名外籍船員。

另外，法規會今也討論通過鬆綁中鋼輪班間隔在天災、事變或突發事件等特殊情形處理期間，從11小時縮短至8小時，不過，謝倩蒨說，由於勞基法規定須是「因工作特性或特殊原因」才可放寬，委員討論後認為「勞工請假」等文字不符，因此刪除相關文字，未來在天災、事變或突發事件期間，或經勞僱雙方協商調整班次期間，就可縮減輪班間隔。

勞動部日前預告漁船船員納入適用勞基法84之1條（俗稱責任制），今召開法規會討論，...
勞動部日前預告漁船船員納入適用勞基法84之1條（俗稱責任制），今召開法規會討論，最快在4月上旬公告上路。本報資料照片
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工時勞動部加班費

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