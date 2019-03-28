漁船船員納入責任制 最快4月上旬公告

2019-03-28 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌日前到屏東視察時宣布漁業將適用勞基法84之1條（俗稱責任制），勞動部今召開法規委員會，通過將漁船船員納入責任制行業適用，最快4月上旬公告。

考量工作型態特殊，漁汛時期漁船作業恐超過法定12小時，雖之前已放寬彈性工時，勞動部進一步在本月4日預告漁船船員納責任制，引來移工團體質疑恐侵害外籍漁工權益，工時拉長且領不到加班費，導致勞動環境更加惡劣。

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨表示，法規會委員今討論時，都能理解責任制並非「工時無上限」，勞資雙方仍須約定工時，且送地方政府核備，若超過約定工時仍必須付加班費，地方政府也會勞檢。

謝倩蒨強調，勞動部職安署已在1月提供出勤紀錄範本供漁業署參考，且相關勞檢會持續進行，也會再與漁業署討論是否要訂定工時指引。

據農委會漁業署2017年統計，漁船船員共有4萬8290人，包含遠洋漁業船員約1萬3156人、近洋漁業船員有3萬5134人，其中有1萬2557名外籍船員。