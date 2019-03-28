甘為公司賣命卻失升職機會 老闆：你阻礙自己進步

2019-03-28 14:26 香港01 半宅職薯／撰文



示意圖。同事之間為了升遷偶會明爭暗鬥，不過有時不單憑各自的工作能力，處事態度才是決勝關鍵。 圖／ingimage 分享 facebook

很多時候當大家在職場打滾三五年，都會遇到一個瓶頸，就是「高又未成，低又不想遷就」的情況。對於一些複雜的工作自問能力為達，但對於一些簡單的「手板眼見工夫」（指工作範圍小，一眼可見），又不太甘願去做。

今天半宅職薯想和大家分享一個關於兩個小薯在這個關口的態度不同，帶來不同結果的小故事。

話說小薯A和小薯B畢業後便在差不多的時間到同一間公司擔任小薯的工作。三、四年之後，他們都在這公司有了一定的經驗，但又未到可以獨當一面的境界。面臨這個事業瓶頸，兩位都一心博上位的小薯A和小薯B有著截然不同的態度。

凡事都說沒問題 VS 凡事都愛問意見

小薯A覺得自己在公司已經有一定的地位，於是羞於讓其他人知道自己能力不足，結果做事開始「東遮西掩」。當上司問他是否明白的時候，縱然不太明白，他也總會回答：「了解！我自己研究一下。」，然後獨自一人煩惱；當同事問他有沒有地方可以幫助的時候，他總會回答：「我自己一個人搞定得了！」；有時明明身旁的同事可以給他寶貴意見，他都表示自己稍微複習一下就沒問題了。即使有時腦內真是空白一片，讓腦袋空轉，他都寧願讓自己想得一夜白頭也不去問人，為的就是不讓其他人知道他能力不足，打破他以為別人心目中對他的美好印象。

反觀小薯B，他對於自己智識不足卻表現得十分接受，反而用積極的態度去改善，而不是逃避掩飾。對於一些上司給他的工作，他會坦誠的向其他有經驗的同事請教：「老闆交帶我一件事，你之前有做過，可否教我阿？」、「這份報告我預計明天交給老闆，可不可以請你提供一點意見呢？」、「老闆請我回顧一下團隊的工作流程，我想先聽一下大家的想法。」

小薯A和小薯B截然不同的態度，慢慢地令兩人的工作表現越拉越遠：小薯A幾乎每天都要閉門造車還常加班，卻只能處理好手上的工作；而小薯B由於坦誠讓大家知道自己的不足並加以改善，在其他同事的意見和幫助之下，工作比小薯A輕鬆得多。

老闆眼中的人才

一段日子之後，團隊的主管職位出現空缺，公司老闆決定把小薯B升職。就此，小薯A感到十分不值：明明自己比小薯B付出更多精神時間，也經常加班，為什麼升職的不是自己呢？就此他鼓起勇氣去找老闆詢問。

原來老闆心裏是這樣想的：小薯A獨自埋頭苦幹的工作方式只能夠展現個人能力，而不能夠釋放團隊潛力；小薯A不願意接受自己能力未不足，這不單止阻礙自己的進步，更令自己難以接受其他同事的勸諫和意見，不是當一個好上司的應有條件。

而更加重要的是，小薯A遇有問題只會自我掩飾，不像小薯B一樣開誠佈公，這不單只令老闆更難管理，日子久了，更會為公司埋下許多大大小小的「計時炸彈」，最後還是會把麻煩帶到老闆身上。經思考後，認為小薯B更能夠發揮團隊的潛能，並帶領公司進步，於是決定晉升小薯B擔任主管職。

結語

其實小薯A和小薯B的思想有一個很重大的分別，就是小薯A只懂得以員工角度去想，結果只重視自己的個人能力，而小薯B則比較懂得從老闆角度去想，找方法令團隊每一位成員都有所貢獻。小薯B接受自己對某些事情有所不足及經常自我反省，更能顯示出作為領袖的氣量，獲得老闆賞識。所以一心博上位的大家，不妨參考小薯A和小薯B的經歷， 從老闆角度去想，適當的表現應有的領袖風範。

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文章授權轉載自《香港01》