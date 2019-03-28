新鮮人熱門職缺 瞄準科技、網紅

2019-03-28 17:01 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「畢業季將至，你做好求職準備了嗎？」人力銀行以「工作需求」、「薪資成長」及「月薪中位數」等標準列出未來10年熱門的產業職缺。104人力銀行副總鍾文雄28日表示，AI、網紅等科技新興產業崛起，若能及時充實自己、投入新職種，就能贏在起跑點。

資訊產業需求大

鍾文雄指出，據調查，2014年至2018年職缺最大的領域在於「軟體工程師」，工作需求超過3.1萬人，而每年相關科系的畢業人數僅2.1萬人。他表示，目前台灣面臨資訊人才培育不足，傳統大廠的競爭激烈，加上人才外流海外企業，因此「供過於求」。

鍾文雄也提醒，軟體工程的職缺比起2014年同期大幅成長58%，尤其「製造執行系統」（MES）類別職缺成長達137%，因為傳統製造業若想轉型為「智慧工廠」，急需大量IT人才。他建議，新鮮人若為相關科系畢業可投入此行列，業主有需求，薪資自然不會少。

104人力銀行副總經理暨人資長鍾文雄（photo by 施養正/台灣醒報）

潛力產業崛起

隨著AI、AR、VR等新興科技逐漸普及生活，鍾文雄表示，市場上需要大量對於機器人核心技術及AI演算法、生理數位訊號開發工程師等人才。據調查，人工智慧產業更名列2019年企業最看好的職缺題材，物聯網、大數據、虛擬實境等技術人員也都名列前5名。

他也強調，近年來網紅經濟快速崛起，因此，網紅經紀人等相關職缺需求量暴增，自2014年第2季起，人力銀行上的職缺從23個大幅增加到863個，短短5年激增36.5倍！鍾文雄說，網紅產業對於FB、LINE，甚至是IG、抖音等社群行銷人才都虎視眈眈，更有電視台推出「網紅造星計畫」，顯示新世代的網路族群逐漸在經濟市場中產生影響力。

針對求職需求，Cheers雜誌副主編楊竣傑表示，大學新鮮人進入職場，應保持「學習」心態，通常第一份工作不一定是自己大學的主修科目，但邊做邊學，25-35歲這個時期以「累積經驗」為主；而在35歲後，則要開始為自己「加值」提高升遷、加薪的本錢，到了45歲後，便要總體「升級」，極力為退休生活準備。

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