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中彰投分署量身職訓 為青年累積能力資本

2019-03-28 12:51中央社 台中28日電

勞動力發展署中彰投分署推動青年職業訓練計畫，量身打造就業資源，今天邀請經輔導成功就業的3名青年現身說法，期盼為職涯迷惘期及摸索期的青年，累積「個人能力資本」。

中彰投分署代理分署長林淑媛今天受訪表示，中彰投轄區15至29歲的青年勞動力人口為49萬人，勞參率為54%，民國107年中彰投分署各就業中心共協助青年就業逾2萬2000人次，佔整體求職者比例約三成。

林淑媛指出，青年因正值求學階段，或是工作適應初期，工作異動情形較為頻繁，失業率向來高於其他年齡層，為協助青年縮短職涯迷惘期及摸索期，針對在學或畢業青年提供諮詢、適性測驗、職涯探索及職場模擬體驗營，職業訓練也推出產學訓計畫、青年就業旗艦計畫、青年專班及特色產業據點人才培訓方案。

中彰投分署今天邀請經輔導協助後，成功就業並逐步實踐個人夢想的3名青年，分享他們的職訓過程與就業經驗。

其中來自彰化縣田尾鄉的青年張芳慈，在北部念完大學後決定返鄉就業，她參與中彰投分署多元就業開發方案，加入田尾公路花園協會擔任經理人，成功整合在地園藝業者，透過深度綠色套裝遊程、盆栽DIY等方式，讓更多人知道田尾的在地特色產業。

另1名青年周泰宏高職畢業後原本想直接就業，在學校老師介紹下，得知中彰投分署開辦產學訓家具木工班，在大學就學期間參加家具製作訓練與實習，大學3年級就獲廠商聘僱，公司也規劃外派他擔任管理幹部。

加入中彰投分署青年職涯發展中心網路電視台計畫的青年鄭伊倪，在主播培訓及拍攝過程中，抓到與鏡頭互動的秘訣，為自己的演藝之路打下基礎，目前已有多次通告，參與電視台節目拍攝，期許在演藝舞台上發光發熱。

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