勞動部放寬大專就業學程資格 不限大四生也能參訓
勞動部勞動力發展署台灣就業通「2018企業徵新話大調查」指出，除專業技能外，企業認為青年的態度與解決問題能力有待加強，發展署在108學年擴大辦理「補助大專校院辦理就業學程計畫」，放寬青年參訊資格，不限定大四畢業生才能參訓，更提高補助學校辦訓經費，即日起至4月17日，受理大專院校申請。
據台灣就業通「2018企業徵新話大調查」顯示，受訪企業認為新鮮人需改進處占比最高為「抗壓性低、挫折忍受度差」53.64%，其次為「有問題不主動反應」47.53%、「工作態度敷衍了事」35.01%。
為了提升在校生軟實力及專業技能，發展署推動補助大專校院辦理就業學程計畫，包含共通核心職能課程專班及就業學程2種訓練模式，其中共通核心職能課程專班包含動機、行為及知識等軟實力課程，增進職場溝通力及培養工作態度，大一至大四在校生都可參訓，補助額度由8萬8480元提高至15萬元；就業學程則引進業界專業師資及企業職場體驗等資源，開設336小時的產學合作課程，協助青年畢業後能順利銜接職場，108學年參訓對象由畢業前1年提前至畢業前2年，補助學校經費也由60萬元提高至80萬元。
發展署指出，107學年度的「補助大專校院辦理就業學程計畫」，共有68所大專校院參與，訓後就業率84.86％。
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