這公司徵才要求「英文程度越低越好」 月薪最高12萬元

2019-03-27 16:53 聯合新聞網 綜合報導



資訊公司開出月薪8至12萬的超優渥薪水，卻要求來面試的人「英文程度越低越好」。示意圖／ingimage 分享 facebook

一般公司徵才通常會優先篩選語言能力佳、學歷高的應試者。但近日有一間資訊公司，徵才要求卻提「希望英文程度越低越好」，如果TOEIC等外語專長檢定的分數愈高，錄取機率反而愈低。

在104人力銀行近期出現一則不尋常的徵才資訊，有公司要高薪聘請外語程度差的工程師，原因竟是這樣員工才不會往google或國外發展！一家「專做軟體研發與整合的小公司」貼出徵人公告，自述由3人創業起家，直到目前是「專業的RD創新研發公司」。這6年以來客戶不超過40個，但「光是熟人介紹的案子就做不完」，業者提到，徵才的主因是「6年來只有一個前端同事想趁年輕去日本發展提離職，這位離職同事就是我現在打這篇介紹文的原因 」。

雇主聲稱，過去6年每年調薪幅度最低5000元，並要求有4年以上工作經歷，專科以上學歷，及專業能力。不過，對於人才的英文程度，期盼是能讀技術文件、會話能力一蹋糊塗的面試者。若曾參加外語檢定考試，履歷必須附上TOEIC、IELTS或其他第二外語專長說明，但成績愈好，錄用機會愈低，日文檢定N4以上就直接端茶泡飯送客。

其實該公司目前只有一名職缺「Senior 網站前端開發工程師」，月薪8萬至12萬，年薪13個月，上班不需要打卡，還可以自行調整上下班的時間及假期。老闆沒算每月出缺勤跟工時，不過每天中午都會帶老婆進公司，吃便當看書打2K19，找人單挑All STAR LAKERS。此外，只要下班時間6點一到，老闆夫婦就會準時離開公司。如果預期專案會拖延，老闆也會扛責任。

對於上述的條件，不少人抱著懷疑的態度，但業者表示這樣的人才不容易往google或國外發展，也不會只做一陣子就走人，並認為跟台灣多數同業相比，開出的薪資條件比較有競爭力。