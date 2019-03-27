親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

戰火再起？賴清德新書爆蔡英文曾承諾會處理扁特赦

她工作27年卻「被公司跳槽 」3次 百萬退休金飛了

2019-03-27 13:58聯合新聞網 綜合報導

吳小姐在貨運公司工作了27年，竟發現老闆私自將她換了好幾家公司，勞工局只認定她最...
吳小姐在貨運公司工作了27年，竟發現老闆私自將她換了好幾家公司，勞工局只認定她最後5年的年資，無法領到全額6個月的薪資代償給付，連同超過百萬的勞退金也領不到。圖／聯合報系資料照片
分享
為公司工作了一輩子都會期望退休後能夠收到豐厚的退休金，但基隆一位吳小姐在貨運公司工作了27年，因公司倒閉申請勞保代償給付，竟發現老闆私自將她換了好幾家公司，勞工局只認定她最後5年的年資，無法領到全額6個月的薪資代償給付，連同超過百萬的勞退金也領不到。

根據「三立新聞」報導，吳小姐民國78年在「一達貨運」上班，工作27年坐在同個辦公室和位子，沒想到公司卻私自「將她跳槽」，在民國81年將她的工資料改到「華新貨櫃」，89年轉到「暢達運輸」、90年又回到華新貨櫃，這三家公司都是同個老闆，年資就這樣被分成了四等分而毫不自知。

105年公司倒閉後吳小姐申請勞保代償，才驚覺自己被「被跳槽」卻蒙在鼓裡，吳小姐氣憤的表示「他幫我們調動我們是完全都不知道，所有同事完全都不知道，因為這間公司倒閉之後我們去調勞保局資料，我們才知道」，被問到有沒有嚇到，她也坦承「有啊當然有，後來勞工局計算的話就是以最後面的一家公司，5年年資來計算。」

吳小姐打民事官司法院判決老闆，她的年資併計沒有中斷，還計算出共有106萬的退休金，但因勞工局認定吳小姐年資中斷，勞工局只能認定最後5年，不僅106萬的退休金沒了連老公代償也少了7萬多元，吳小姐解釋，「她認定這三家公司的負責人是不同人，但是法院認定是同個公司」。

跟吳小姐一樣狀況的還有四名員工，三間公司不同法人無法認定同一年資，勞工局礙於法令只好請他們再打行政訴訟官司，看來要討回退休金還有漫長訴訟要走。

退休金薪資

相關新聞

青年勞工就業調查 29歲以下平均薪資首度破3萬

2019-03-26 18:49

開會突然「內急」怎麼辦 即學8招技巧脫身

2019-03-26 16:16

勞動部調查：青年平均薪資首次突破30K

2019-03-26 14:23

拒絕面試反被嗆難搞Loser 這間公司讓她感覺超沒品

2019-03-26 12:15

薪資太低、工作沒前景…逾三成青年想換工作

2019-03-26 11:35

進用視障按摩師 公司多贏

2019-03-23 23:32

公部門短期職缺 身障者搶登記

2019-03-23 23:28

新北就博會虛擬面試 求職好幫手

2019-03-23 13:27

北市就博會花博登場 204家業者開出7673職缺

2019-03-23 12:54

上班11hr領1千！他提離職卻收到讓人「傻眼翻」簡訊

2019-03-23 10:40

勞動部今年擴大勞檢1千8百家變8千家 鎖定5大面向

2019-03-22 16:32

38歲男當董事長司機領三萬五 網友：騎驢找馬吧

2019-03-22 16:00

請病假太多想預支薪水遭拒 網友：沒資遣你很佛心了

2019-03-22 13:59

離開公司，我過得不錯！自由工作者最重要的小事

2019-03-22 12:39

鼓勵青創 乙種旅行社資本額砍半

2019-03-22 00:05

棄竹科高薪做行銷三年終領40K 網嘆：怎娶老婆

2019-03-21 16:59

千萬房仲達人 小四就在做代購

2019-03-21 14:52

航空罷工須預告？立委一再逼問…勞長表態反對

2019-03-21 01:28

罷工醞釀中...長榮空服工會今見林佳龍 籲撤罷工預告期

2019-03-21 00:49

搶才！ 雄獅集團主管最重視新鮮人這三項能力

2019-03-20 14:40

台師大就業博覽會 企業釋上萬職缺

2019-03-20 12:12

月薪最高7.4萬元 科技部RAISE計畫助博士接軌產業

2019-03-20 11:25

明起生效／月薪沒4萬 面試前須揭露薪資

2019-03-19 23:43

月薪低於4萬雇主刊登職缺須揭露薪資 違者最高罰30萬

2019-03-19 16:30

假日配送蔬果試辦四周 公總：物流業人力、工時未增

2019-03-19 10:20

女同事每月請生理假遭酸 他嗆：確定不是裝出來的？

2019-03-18 16:08

「責任制」為何叫血汗條款？

2019-03-18 14:19

「你真的是責任制嗎？」小心誤解 工時、加班費都被A去

2019-03-18 14:18

多益至少700分…國泰招台籍空服員 起薪比香港低

2019-03-17 13:58

媽寶新鮮人求職 家長陪同面試

2019-03-16 22:55

37歲「工斷女」錯了？顧家卻被定義為遊手好閒

2019-03-16 09:56

桃園大量解雇案件多 民代發難

2019-03-15 23:26

清大校園徵才外商釋近5百職缺 新創企業起薪上看10萬

2019-03-15 23:24

立委補選投票日 勞工若上班工資這樣算

2019-03-15 22:20

彰銀徵才400人 起薪最高55K

2019-03-15 15:15

碩博士求職起薪 內科平均薪資5萬4136元比下竹科

2019-03-15 14:22

不是竹科！全台科學園區這裡薪資最高

2019-03-15 13:13

就怕入錯行 起薪最高、最低的行業是哪些？

2019-03-15 12:22

館長花250萬帶員工遊泰國 網友羨：還有缺員工嗎

2019-03-15 11:32
看更多

熱門文章

一張表 看懂你喝的超商咖啡品級

2019-03-26 16:53

清明禁忌注意！這4種人不宜去掃墓 民俗專家：易遭靈體入侵

2019-03-27 09:46

台灣人真命苦 壓力指數全球第二高，僅次南韓

2019-03-27 06:04

44歲婦大姨媽伴「仙草凍」 豆漿當水喝子宮肌瘤纏身

2019-03-26 15:38

必比登推介出爐12家新入榜！ 米其林認證台北平價美食

2019-03-27 13:23

外套穿10年裂開母幫縫補 同事笑他：你乞丐哦！

2019-03-27 09:50

老黃金獵犬眼瞎以後 得到專屬「導盲犬」

2019-03-26 15:47

大樂透頭獎1注獨得1億元 獎落台南

2019-03-26 23:04

38歲媽帶女兒遭酸「老蚌生珠」 她心碎：超過35不能生孩子？

2019-03-26 21:34

4大超商「咖啡大戰」火力全開！花小錢大享受，你喝出不一樣了嗎？

2019-03-26 19:16

每日星座運勢／獅子心平靜順其自然 加強團隊合作

2019-03-27 00:00

她工作27年卻「被公司跳槽 」3次 百萬退休金飛了

2019-03-27 13:58

又親又摸才第二！ 男生見女友爸爸十大白目行為

2019-03-26 15:32

非法旅宿擬重罰200萬 訂房網連坐罰

2019-03-26 23:56

影／癌症專家：提升身體自癒力 克服癌症

2019-03-26 19:20

口腔潰瘍未發現長癌 女醫挨告 醫界：難確定疏失

2019-03-26 20:31

影／拍攝晨曦驚見海龜陳屍岸際 再往旁一看...還有1隻

2019-03-26 15:14

高溫上看30度！ 吳德榮：好天氣到周五

2019-03-27 07:38

購物網站酒精鎖只要799美元？業者：恐無法遠端監控

2019-03-26 15:13

梧桐塔羅占卜：2019年4月運勢公開

2019-03-27 08:00

小美冰淇淋也變飲料啦！小7獨賣「小美香草牛奶」網問：是融化的滋味嗎？

2019-03-26 17:02

不只早起的鳥兒有蟲吃 早起的女性也容易懷孕？

2019-03-27 07:29

現烤牛肉淋上一大杓「松露醬」！開丼用「安格斯牛中的LV」做牛丼

2019-03-27 00:57

【大叔的中年小事】程耀毅／今晚的挑戰來了

2019-03-27 06:00

【為母心情】小魚／殺無赦

2019-03-27 06:00

休旅車神車RAV4改款上市 掀搶換車潮

2019-03-27 09:02

電動自行車改裝飆速 擬修法開罰

2019-03-27 00:25

孝敬長輩送氣墊鞋 足踝專家：並不合適

2019-03-26 17:30

【家的形狀‧與子偕行】貓拓／往後的日子，也想和你一起生活

2019-03-27 06:00

國保年金首期百萬人未繳？ 衛福部改口：僅27.2萬人

2019-03-27 11:05

開會突然「內急」怎麼辦 即學8招技巧脫身

2019-03-26 16:16

BMW、百萬現金等你拿！萊爾富推「限量百元30周年禮物袋」

2019-03-26 19:39

老婦骨質疏鬆像「米香」 及早對症處置治癒

2019-03-27 07:45

交部擬「新UBER條款」 租賃代駕和計程車司機都有意見

2019-03-26 18:12

迪麗熱巴、金鍾仁愛上同款包 Gucci春夏這款又來勸敗

2019-03-26 14:16

女生都遇過的神秘失蹤案「它好像自己有長腳」網超認同

2019-03-27 12:56

直送火烤美味! 漢堡王Uber Eats上線4/22前免運3次

2019-03-27 00:00

農村老化缺工 國產農用無人直升機未納農機補助農民嘆

2019-03-26 15:17

台東60元小七發票中千萬 關山小鎮互猜誰是幸運兒

2019-03-26 16:54

影／扯！1.2萬名年輕失智症者 服務資源全台只有這一家

2019-03-26 16:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top