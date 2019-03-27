她工作27年卻「被公司跳槽 」3次 百萬退休金飛了

2019-03-27 13:58 聯合新聞網 綜合報導



吳小姐在貨運公司工作了27年，竟發現老闆私自將她換了好幾家公司，勞工局只認定她最後5年的年資，無法領到全額6個月的薪資代償給付，連同超過百萬的勞退金也領不到。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 為公司工作了一輩子都會期望退休後能夠收到豐厚的退休金，但基隆一位吳小姐在貨運公司工作了27年，因公司倒閉申請勞保代償給付，竟發現老闆私自將她換了好幾家公司，勞工局只認定她最後5年的年資，無法領到全額6個月的薪資代償給付，連同超過百萬的勞退金也領不到。

根據「三立新聞」報導，吳小姐民國78年在「一達貨運」上班，工作27年坐在同個辦公室和位子，沒想到公司卻私自「將她跳槽」，在民國81年將她的工資料改到「華新貨櫃」，89年轉到「暢達運輸」、90年又回到華新貨櫃，這三家公司都是同個老闆，年資就這樣被分成了四等分而毫不自知。

105年公司倒閉後吳小姐申請勞保代償，才驚覺自己被「被跳槽」卻蒙在鼓裡，吳小姐氣憤的表示「他幫我們調動我們是完全都不知道，所有同事完全都不知道，因為這間公司倒閉之後我們去調勞保局資料，我們才知道」，被問到有沒有嚇到，她也坦承「有啊當然有，後來勞工局計算的話就是以最後面的一家公司，5年年資來計算。」

吳小姐打民事官司法院判決老闆，她的年資併計沒有中斷，還計算出共有106萬的退休金，但因勞工局認定吳小姐年資中斷，勞工局只能認定最後5年，不僅106萬的退休金沒了連老公代償也少了7萬多元，吳小姐解釋，「她認定這三家公司的負責人是不同人，但是法院認定是同個公司」。

跟吳小姐一樣狀況的還有四名員工，三間公司不同法人無法認定同一年資，勞工局礙於法令只好請他們再打行政訴訟官司，看來要討回退休金還有漫長訴訟要走。