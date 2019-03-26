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青年勞工就業調查 29歲以下平均薪資首度破3萬

2019-03-26 18:49聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

青年節將至，勞動部今公布「15到29歲青年勞工就業狀況調查」，結果指出29歲以下的青年勞工，現職平均月薪為3萬607元，首度突破3萬元，目前薪資較初就業時起薪也增加了4千555元，約62%的青年勞工表示比初次就業時的起薪還高。

勞動部在2018年10月到11月間，調查本國籍15到29歲受僱青年的就業狀況，回收有效樣本4010份。調查結果指出，受少子女化與高教普及影響，去年15到29歲青年就業者219萬1千人，較10年前減少17萬5千人，其中大學以上學歷者逐年增加，已達58.6%，比十年前增加21.7個百分點。

勞動部表示，青年勞工初次就業年齡平均為21.4歲，相較10年前，增加了0.4歲，初次尋職時間平均1.8個月，較2016年減少0.2個月；有47.9％的青年勞工初尋職曾遭遇困難，其中以「經歷不足」占27.4%最高，其次是「不知道自己適合做哪方面工作」占27.3%。

踏入職場至今，青年勞工平均做過2份工作，每份約做1.6年，而現職工作平均年資為2年，比平均每一工作時間多了0.4年，顯示青年勞工若歷過磨合期，工作穩定度隨之提升，而現職月薪平均為3萬607元，較初次就業平均起薪增加4千555元，較初次就業起薪增加者占62‧6%。

不過，調查發現，有31.4％的青年勞工因目前工作「待遇太低」、「工作無發展前景」、「工作太累、壓力大」等原因，打算轉換工作，其中以待遇太低為主，占14.2%。

勞動部今公布「15到29歲青年勞工就業狀況調查」，指29歲以下的青年勞工，現職平...
勞動部今公布「15到29歲青年勞工就業狀況調查」，指29歲以下的青年勞工，現職平均月薪為3萬607元，首度突破3萬元。本報資料照片
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