開會突然「內急」怎麼辦 即學8招技巧脫身

2019-03-26 16:16 香港01 記者霍芷晴／報導



開會期間突然內急，要怎樣才可低調離席，又可如沒事般返回會議室，引來不少網友留言討論。示意圖／Ingimage 分享 facebook 人有三急乃人之常情，尤其打工仔一日連開幾個會議，可能連吃飯的時間都沒有，哪有時間去「打大佬」﹙大便﹚？有網友在討論區上求助，指開會期間突然內急，不知道怎樣才可低調離席，又可如沒事發生般返回會議室，引來不少網友留言討論。

原PO在網路討論區《Uwants》中，以「開會突然想拉屎 可以帥氣離場而不被同事發現嗎」為題發文，向網友救助。不少網友都建議他直接說出來，好過死忍著結果在房中不停放屁，有網友則提議可以說「出去接客戶電話」、「影印一些資料」等藉口離開一會，然後趕緊「大解」。若大家遇上這個情況，會怎樣選擇？深呼吸死忍到滿臉冷汗？還是直接說出要去洗手間？

其實除了內急外，當開會與其他需要處理的工作事項撞期，不少人都會羞於開口，找不到一個好的時間點來知會大家，又很怕那些緊盯着自己走出會議室的目光。憋着憋着，就只有內心著急，這時可以怎麼辦？

1. 令人信服的藉口：

2. 早到並坐門口：

早一點到場並佔據近門口的座位，若是在會議期間突然離開，也相對地不會打擾眾人。

3. 開會前才通知要早走：

有些人會先以email先行通知上司，指會議中途要早走，但這只會令上司有機會去拒絕。所以在會議正式開始前的一點時間通知便可以了，這樣上司便沒有時間與你周旋，亦不會質疑你的藉口，因為他趕著要開始會議了。

4. 預留額外時間：

若實際要在4pm離開，與上司說需要在3:45pm離開，當留到實際4pm才要走的時間，上司會覺得遲一點才去下一個約定，是很尊重這場會議的表現。

5. 事先張揚：

會議還未開始前，以其他人都能聽到的聲量，跟旁邊的人說：「我待會兒有事必需早走，你可否替我jot notes﹙記下重點﹚？」讓其他人明白自己理解會議的重要性，不希望錯過任何重點。

6. 不要將隨身物品四散：

如果知道自己要早走或有機會要離開一會﹙例如肚子痛了好一段時間﹚，那就不要將自己的物品四散於會議室枱面，盡量輕便，以便自己低調又高速消失一會。

7. 等待停頓時間：

若有能力忍，那就等到休息時間才離開會議室，這是最低調又影響最少的方案。但真的忍不住了，那就等講者到達一些自然停頓位或有其他人發問時，默默起身離開。

8. 點頭走人：

做好了萬全的準備，站起來，給予講者一個有力又尊重的點頭，然後走出房間。

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文章授權轉載自《香港01》